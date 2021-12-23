「英國廣播公司」（BBC）23日報導，美國總統拜登（Joe Biden）宣布度過「耶誕節危機」，順利在年底採購旺季維持供應鏈的穩定；不過專家指出，貨櫃「塞車」的問題尚未獲得解決，加上正於全球迅速蔓延的新冠肺炎（COVID-19）Omicron變種病毒，預計2022年仍會面臨供應鏈問題。

拜登22日表示，在聯邦政府和民間各產業領袖的合作下，預料中的供應鏈危機「並未發生」，即使美國民眾以破紀錄的速度採購商品，商店貨架上的庫存仍有9成滿，聯邦快遞（FedEx）、優比速（UPS）、美國郵政管理局（US Postal Service）的貨物遞送速度也比2020年疫情大流行前還快。

美國貨櫃於港口「卡關」的問題已持續數個月，拜登政府6月成立供應鏈中斷專案小組（Supply Chain Disruptions Task Force），與民間企業合作解決問題，包括推動港口全天候運作、藉零售巨頭解決貨物積壓問題等。

不過聯邦快遞執行長史密斯（Fred Smith）表示，雖然大部分耶誕禮物將交到消費者手中，但供應鏈問題「還未完全解決」。商業諮詢公司TMX的供應鏈專家班傑（Megan Benger）也告訴BBC，雖然美國政府已付出巨大努力，但全球供應鏈仍面臨多項挑戰，包括仍有數十艘貨櫃船正等待卸貨，而美國優先處理裝載商品的貨櫃，讓大量空貨櫃堆積在岸上，導致其他國家想出口貨品卻缺乏貨櫃可用；另在Omicron疫情影響下，全球已有多國重新啟動防疫限制，也將對貿易網路造成影響，故認為供應鏈中斷的情況會持續至2022年。