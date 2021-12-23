滾動綠自然科技公司2018年成立，團隊成員平均年齡不到30歲，今簽約儀式上，72歲南良集團總裁蕭登波（左四）代表公司與滾動綠總監陳柏宇（右四）等團隊成員合影。（呂妍庭攝）

72歲南良集團總裁蕭登波（左二）今代表公司，與滾動綠自然科技公司27歲總監陳柏宇（右二）簽訂合作協議，跨世代經營者正式展開合作。（呂妍庭攝）

滾動綠自然科技有限公司團隊成員平均年齡不到30歲，衝勁十足。（呂妍庭攝）

南良集團總裁蕭登波指台灣企業國際化，更是未來必走的趨勢，而良農和滾動綠的合作就是力量的結合。（呂妍庭攝）

滾動綠總監陳柏宇認為，透過合作能把企業彼此優勢結合起來，突破產業限制和障礙，優化成競爭優勢。（呂妍庭攝）

創立將滿50年的南良集團，今與2018年成立的新創公司「滾動綠」自然科技公司簽署合作協議，未來雙方將透過技術、通路合作，持續推動永續農業，攜手進軍對岸市場，72歲南良總裁蕭登波對滾動綠27歲總監陳柏宇所率領的年輕團隊給予高度，資深企業家與年輕創業家跨世代合作，受到市場矚目。

南良集團由蕭登波於1972年創立，發展綠色產業是南良企業體重要一環，至於滾動綠的母公司大稻生技先成立實驗室，進行菌種培養與實驗，由團隊在大陸及世界各地進行產品測試、試種，成果良好，2018年滾動綠自然科技成立，一群平均年齡不到30歲的團隊，以定植台灣、深耕大陸為企業方向，近年也前進印度、印尼等東南亞市場，並在加拿大成立分公司。

「發展農業不是臨時起意」，蕭登波說，化學肥料、化學農藥造成土壤酸化，他致力推動綠色循環農業，以「綠色種植、友善大地」為企業使命，近年生技產業技術突飛猛進，肥料與防治資材已可取代化學肥料，台灣企業國際化，更是未來必走的趨勢，而良農和滾動綠的合作就是力量的結合，

滾動綠27歲總監陳柏宇透露，與蕭登波結識在今年7月的國際農業創新網路研討會，因此促成雙方合作機緣，感謝南良對年輕滾動綠的青睞，雖然他和蕭登波年紀有落差，但兩人對農業永續的想法一致，非常期待雙方未來的合作，一起前往大陸、全世界的市場。

陳柏宇說，透過合作能把企業彼此優勢結合起來，突破產業限制和障礙，優化成競爭優勢，也藉此締造更多農業人才，讓農業變得更環保、永續，農民達到產量、質量增加還做到環境保護、賺大錢。