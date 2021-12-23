《女力》演員為公益活動再重聚，有如另類畢業典禮。（TVBS提供）

《女力》演員為公益活動再重聚，並且大合唱。（TVBS提供）

第二屆「分享愛無限」公益活動10月正式啟動後各界共襄盛舉，TVBS《女力報到》演員群也在風光畢業後，為公益活動齊聚一堂，精彩片段於網路搶先曝光。包含楊晴、楊雅筑、梁舒涵、曾子余、梁瀚名、王上菲等12位演員合體參與《聖誕愛無限》節目，合唱〈微笑的力量〉勾起不少人的回憶。

這場另類「畢業典禮」讓演員們有感而發。梁舒涵說：「最不捨就是大家的情感了，因為真的是每天睜開眼就是這群人」、王上菲則表示最懷念收工後大家一起去吃火鍋。影片上架後，粉絲又驚又喜，紛紛留言「好想念大家唷！」、「看到合體好感動」、「超想17連的大家」等，直播13分鐘留言就破百則，觀看數更超過3.3萬人，人氣依舊爆棚！

節目中並公布網友票選的幾個獎項，「最佳CP」頒給楊雅筑及粱瀚名，主持人高怡平稱讚兩人「演得太好了」！怎知楊雅筑曖昧地回說：「其實我們沒有在演…」梁瀚名也順水推舟：「也殺青了，就告訴大家吧…『我們真的演的很好』！」逗得現場演員們笑成一團。而從《女兵日記》到《女力報到》的小可愛「葉素娥」梁舒涵，則當之無愧拿下人氣王寶座，梁舒涵開心表示：「謝謝粉絲的支持，真的是滿欣慰的，因為這個角色是演員群們一起打造出來的形象，大家的肯定代表著肯定全體演員及劇組。」演員群加碼爆料，直指「最佳NG王」不是粉絲們選出來的鄭亞而是民雄，子余就說：「民雄哥是每一場都在NG，因為太多了，我們都只能在旁邊微笑。」說完全場笑成一團，連主持人高怡平都笑著說這劇組實在太歡樂，「我現在只後悔沒能加入《女力報到》」！

《女力報到》演員群因為公益節目再次全員相聚，不少演員私下也是低調行善。梁舒涵透露，她以工作室的名義長期資助弱勢小朋友，當她第一次收到受助小朋友寫的親筆卡片時，內心非常感動，「小朋友畫畫給我們，說謝謝工作室的哥哥姐姐，讓他跟哥哥可以開心地上課、打籃球，當時我真的很開心」，大家在能力範圍之內做公益、幫助別人，內心會有很大的感動。梁瀚名則是每年年底，會和朋友一起帶著紅豆餅，到龍山寺周邊分送給遊民，「他們都很客氣，有時候我要多給他們，還會跟我說『沒關係，我一個就可以了，還有人沒分到』，讓我覺得他們生活已經這麼艱困了，還會記得其他人也需要幫助，真的讓我印象深刻」。