據日本政府相關人士23日證實，日本自衛隊與美軍已制訂了設想台灣出現突發事態的《新日美聯合作戰計劃》，這是日本官方首次明確證實與美軍聯手制訂台海發生戰事時的應對計劃，預料中國大陸將對日本與美國此舉做出強烈反應。

據《共同社》報導，這項由日本自衛隊與美軍聯手制訂的台海戰爭應對計劃中，包括在突發事態的初期階段，美海軍陸戰隊在南西諸島設置臨時的攻擊用軍事據點等。

在日本自衛隊首次放出與美軍聯手制訂台海戰爭應對計劃之前，日本前首相安倍晉三已多次在政治團體上發表演說時表示，若對台灣武力侵犯，無論在地理或空間上，對日本國土都是重大危險，日本無法容許，「台灣有事」等同於「日本有事」，也等同於「日美同盟有事」。

安倍的談話引起了北京的強烈抗議與譴責，大陸外交部部長助理華春瑩1日晚緊急約見日本駐華大使垂秀夫，就日本前首相安倍晉三發表涉華言論提出嚴正交涉。她表示，日本前首相安倍晉三就台灣問題發表極端錯誤言論，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則。中方對此堅決反對。

安倍晉三在另一場政治團體發表以「日本的未來」為題的演講時再度表示，「中國憑藉其巨大的軍事力量，正在單方面試圖改變南海和尖閣群島（中國稱釣魚島）的現狀。」「它毫不掩飾其對台灣的野心，並正在增加其軍事脅迫。」

安倍還說：「如果中國入侵台灣，可能會導致日本的『生存危機』，我們需要提前表明，這將是一個嚴重的問題。」目前俄羅斯正在烏克蘭邊境集中兵力，他說，「這也是對台灣的一面鏡子。」

美國印度太平洋司令部前司令、退役海軍上將菲利普・戴維森日前受訪時表示，他現在依然擔憂可能在6年內會出現台灣突發事態。台灣突發事態不僅是中共放軍發起軍事進攻，而且也可能是導彈齊發和封鎖海峽等。

他強調說，解放軍的訓練和演習設想的是「在台灣發生的劇本」，把防止美國介入作為目標。

對於美軍探討的沿聯結沖繩、台灣和菲律賓的第一島鏈部署導彈，戴維森表示，為了防備危機，美國擁有單獨部署能力很重要。對於在日本國內部署，他稱「是日本政府判斷的事項」。