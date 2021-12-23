藝人王力宏和妻子李靚蕾離婚風波連日隔空對決，在王力宏20日道歉後原以為告一段落，豈料，又牽連出其他支線，不少藝人也受牽連；李靚蕾今（23）日再發長文喊話：「紛紛擾擾劃下一個句點」。蕾神這回沒有出錘，讓不少吃瓜民眾相當失望，有網友直言這次「沒啥戰力」，秒發3點「簡單明瞭版」。

李靚蕾最新長文發出後，立刻有網友在PTT發文：「這次沒啥戰力，簡單說內容，大家不用看幾千字。

1.我要逼他出來就是希望他有機會改進成好爸爸當孩子榜樣

2.我只要他道歉 房子要給我我不要我沒要錢 上法院該給我多少就多少囉

3.大家散戲啦抱歉最近鬧那麼兇」。

眾多鄉民則紛紛回應：「一定要證明是力宏敢的錯」、「她就是要讓大家認清王力宏啊，順便得到她從來沒得到的道歉」、「影射別人後沒提證據 自己高歌離席」、「協議早簽了，也沒什麼官司在打啊」、「只要她沒主動解釋VVN與王某無關，火還是不會滅」、「1. 我不要我小孩以後歪掉然後誤會媽媽是壞人。2. 我不要用送的，我要法院判給我的。3. 好了前跑友們沒事了，大家解散了。」。