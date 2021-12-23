北一女中隊長彭詩婷去年因為身體暈眩，錯過了在高雄進行的預賽，本季預賽就和隊友們並肩作戰，誓言要把去年沒打的都打回來。

彭詩婷高一就獲重用，不過高二、高三的聯賽之路走得有點辛苦，上學年預賽缺席，本學年預賽前又腳踝受傷，影響到表現，教練駱燕萍爆料彭詩婷還因為22日的比賽表現不夠理想、只貢獻6分而難過落淚。

彭詩婷強調，自己並不是愛哭的人，但去年動完手術後心理上變得較脆弱，擔心比賽狀態沒能有之前的水準，也覺得自己開刀後的狀況確實沒有全盛期好，23日對南山高中，她全場8分有6分在第4節投進，扮演致勝功臣之一，給剛好過18歲生日的自己一份禮物。

談到生日願望，彭詩婷笑說：「希望自己打球穩定點，把去年沒打到的打回來！」她也補充，陽明高中後衛江子柔、南湖高中後衛連容纓也是12月23日生日，三人因為這個緣分成為好友，連容纓也是她國中學妹。

南山劉芳瑜本戰狂轟8記三分球、獨攬35分，可惜球隊在兩位數領先下未能留住勝利，教練李陸臻肯定球員展現態度、拚勁，只要堅持下去都後有機會，目標仍是以分組前三直接晉級8強為主。