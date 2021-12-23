P.LEAGUE+高雄鋼鐵人隊史首役主場開幕戰即將於耶誕周末登場，鋼鐵人將交手台新夢想家，展開扣人心弦之耶誕大戰，人氣外援好手塔克即將對決前東家，預計將引發球迷熱烈討論，並擦起激烈球賽火花。除了球賽內容精彩可期，周邊活動也充滿濃濃耶誕味，特別安排鋼鐵女神雅典娜攤位互動、拍照送耶誕糖果，比賽節間隨機贈送耶誕禮盒，希望雄親們攜家帶眷，一起到球場歡度溫馨佳節。

高雄鋼鐵人至今戰績累積1勝2負，這將是全隊陣容首度於主場亮相，外援布朗也可望出賽，請雄親們敬請期待。總教練貝瑞表示，球隊目前備戰狀況頗佳，一定會把最好的一面呈現給球迷，邀請大家一起參與耶誕大戰盛事。

球賽內容令人期待，場邊活動同樣豐富，兩天穿著聖誕服飾、配件(含紅色或綠色元素)的粉絲即可換取抽獎券，中場將抽獎送出限量球員簽名卡。25日開場前，鳳山體育館場外將有「福爾摩沙青少年管絃樂團」優美旋律的現場表演，陪伴粉絲進場，25日賽後則有鋼鐵女神雅典娜見面會，26日為高雄鋼鐵人全隊簽名見面會。

鳳山體育館場外的布置深具巧思，應景耶誕樹讓大家拍好拍滿，一旁還有超萌的吉祥物艾恩耶誕造型禮物盒，讓雄親們可以瘋狂拍照打卡留念。

此外，球團合作夥伴酷碼科技「COOLER MASTER」將派出全新打造電競車「MASTER XP酷玩行者」到場為高雄鋼鐵人助威，超大LED螢幕將播放球隊形象片，讓雄親一次又一次感受影片的震撼力，並且現場帶來超多酷炫展品要跟全體鋼鐵人球迷一起度過不一樣的聖誕周末。

高雄鋼鐵人將迎來隊史首個主場周，票房也開出紅盤，目前1、2樓門票全數售罄，3樓區熱銷中，期盼滿滿的雄親們可以嗨爆鳳山體育館。