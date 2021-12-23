驅動IC大廠瑞鼎科技（3592）於23日順利完成上市前公開承銷之競價拍賣開標作業，本次競價拍賣股數為6070張，最低得標價格為每股496元、最高得標價格為每股600元，得標加權平均價格為每股505.55元。此次瑞鼎上市前公開承銷之競價拍賣，市場反應熱烈，吸引合格投標量39097張，競價拍賣超額認購比率為6.45倍。

瑞鼎預計於明年1月7日上市掛牌，受理公開申購期間為12月27日至12月29日，公開申購張數為1517張，申購價格為每股308元。

瑞鼎2021年前11月合併營收新台幣224.8億元，較去年同期新台幣128.8億元大幅成長74.5％。預期2022年整體營運動能，在手機採用AMOLED面板持續高滲透率、大尺寸顯示由家用轉為商用需求、車用面板數量成長及尺寸大型化等，持續增添營運動能，整體營收可望較2021年度維持雙位數成長。