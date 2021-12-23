張姓慣竊進公廁變裝成深色長褲。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市一名張姓慣竊因缺錢花用，18日晚間搭乘火車至善化車站附近，隨機尋找已打烊店家，破壞門鎖、窗入內竊取現金，再至公廁換裝、搭計程車離開，企圖製造「斷點」，但警方循蛛絲馬跡，至歸仁區將他逮捕歸案，22日依竊盜罪送辦。

44歲張姓慣竊從事園藝臨時工，常對店面商家下手行竊，日前故技重施，搭火車至善化車站附近隨機尋找行竊目標，於4店家得手7萬多元。張嫌為躲避追查，只搭乘大眾運輸交通工具或步行，得手後在公共廁所變裝後轉搭計程車離開，製造斷點增加警方偵查困難。

台南市警察局善化分局善化派出所受理後即積極偵辦，調閱相關影像資料，蒐證後向台南地方法院聲請搜索票獲准，21日於歸仁區緝獲張嫌到案，當場查扣做案時所穿著衣物，惟竊得贓款早已全數花光。

善化分局長歐祖明表示，本案歹徒利用商家禮拜天未作生意，於前一天晚上22至24時破壞門窗，侵入店家犯案，呼籲民眾注意此類犯罪手法，平時應作好監視器、保全、加固門窗等安全維護，警方會嚴查各類民生竊案，宵小切勿以身試法。