By2妹妹Yumi(孫雨)近來捲入王力宏婚變風波，儘管她強調是男方婚前正牌女友，但卻遭李靚蕾狠打臉，而她22日疑似不敵輿論壓力，爆出輕生送醫急救消息，但隨後有疑似醫護出來爆料她僅吃2粒褪黑激素與維生素，遭外界質疑輕生造假，對此，By2工作室也發聲明了。

By2工作室嚴正否認網路上的不實信息，並表示已對Yumi造成巨大的身體、精神傷害，此前保持安靜，是不想讓造謠者毀滅證據，現部分取證已完成，會保留法律責任。22日自稱是Yumi閨密的網友「做個小孩007」，在微博曬出Yumi輕生後送急診的照片，表示她因藥物中毒，目前在洗胃急救中，更強調Yumi根本沒有介入王力宏跟李靚蕾的婚姻，這件事王力宏最清楚，「如果她真的出什麼事！！！我絕不原諒！」

不過隨後有疑似該醫院的醫護人員出面爆料，Yumi是自己到醫院掛急診的「就吃了兩顆維生素和兩顆褪黑素.....」，而對於網友造謠，By2工作室也表示會保留一切追究法律責任的權利。

By2聲明全文：

近期網路上有組織、有規劃地頻繁散布有關惡意捏造涉及By2成員Yumi孫雨個人感情生活、捏造Yumi孫雨女士報假警、經紀人否認輕生、及Yumi孫雨吞兩片褪黑素未洗胃等不實信息，意在詆毀Yumi孫雨女士的名譽，誘導公眾對Yumi女士產生誤解與質疑。此事已對Yumi孫雨女士造成了巨大的身體、精神傷害。我們此前保持安靜是不想讓造謠者毀滅證據，現部分取證已完成，我們保留一切追究法律責任的權利。

特此聲明

By2工作室

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