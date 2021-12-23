中央氣象局表示，明天(24日)平安夜水氣偏多，北部及東半部地區有局部短暫雨，且越晚越有涼意，約20、21度。周六(25日)耶誕節冷氣團南下，全台氣溫明顯下降，下周日(26日)至下周二(28日)清晨最冷，北台灣恐下探10度；此外，加上華南雲雨區東移，各地都有局部短暫雨，氣溫下降、水氣增多，預估下周一下雪機率最高。

耶誕節全台急凍下探10度 氣象局最新說明

周六至下周一基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，尤其下周一(27日)雨勢較為全面，氣象局提醒，這波冷空氣不排除達到強烈大陸冷氣團等級，溫度低加上降雨，冷的感受將更加明顯。

24日周五平安夜，北部、東半部有雨，越晚越涼。(圖/氣象局)

23至24日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六晚至下周一水氣增多、氣溫下降，若兩個條件有配合，3000公尺以上高山有機會下雪，北台灣2500公尺以上山區也不排除，其中下雪機率最高的時間預計在下周一，若要上山賞雪請做好相關準備。

下周二(28日)白天起，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升；下周二白天至下周四(30日)迎風面北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區恢復為多雲到晴。

31日至1月2日仍為東北風的環境，各地早晚仍有寒意，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。