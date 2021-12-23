由「蘋果女王」椎名林檎(Vo.)、浮雲(Gt.)、龜田誠治（Ba.）、刄田綴色（Dr.）和伊澤一葉（Kb.）五人所組成的日本傳奇樂團「東京事變」，千呼萬喚下終於推出首張歷年精選輯。
東京事變2003年成團，在2012年歷經解散後，又於2020閏年元旦驚喜再生，於EP《NEWS》復出後，馬不停蹄發表了一連串與日劇、電影、新聞節目跟遊戲企劃合作的主題曲新作，在2021年6月公開睽違十年的原創專輯《音樂》，現更推出樂迷期盼已久的首張歷年精選輯《總合》。
《總合》精選輯以2004年出道後，以CD和音源的暢銷排行、演唱會上的人氣表演曲為主要選曲，分為2CD收錄並分別加入新歌〈原罪與福音〉以及〈只有佛祖徒步〉，共30首超豪華收錄。
東京事變產出的音樂，藉由「總合性」的觀點所蒐羅出共30首歌曲，過去作品皆由錄音工程師井上雨邇重新混音全面升級，引領歌迷還是日本搖滾樂迷，這張作品都絕不會讓人失望！引領聽眾一同踏入東京事變那獨一無二又令人著迷的音樂世界觀。
東京事變首張歷年精選輯《總合》收錄曲目
CD1
01原罪與福音
02群青日和
03遭難
04祭典騷動
05夢醒之後
06秘密
07透明人間
08超級巨星
09修羅場
10OSCA
11Killer Tune
12某都民
13閃光少女
14落日
15不尋常的關係
CD2
01只有佛祖徒步
02勝戰
03能動的三分間
04活下去
05歡迎來到天國
06DOPA-MINT！
07全新文明開化
08每個女孩子啊
09迴響天空
10今晚虛驚
11下等國民
12閏閏閏
13赤之同盟
14綠酒
15永遠的不在場證明
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。