由「蘋果女王」椎名林檎(Vo.)、浮雲(Gt.)、龜田誠治（Ba.）、刄田綴色（Dr.）和伊澤一葉（Kb.）五人所組成的日本傳奇樂團「東京事變」，千呼萬喚下終於推出首張歷年精選輯。

東京事變2003年成團，在2012年歷經解散後，又於2020閏年元旦驚喜再生，於EP《NEWS》復出後，馬不停蹄發表了一連串與日劇、電影、新聞節目跟遊戲企劃合作的主題曲新作，在2021年6月公開睽違十年的原創專輯《音樂》，現更推出樂迷期盼已久的首張歷年精選輯《總合》。

《總合》精選輯以2004年出道後，以CD和音源的暢銷排行、演唱會上的人氣表演曲為主要選曲，分為2CD收錄並分別加入新歌〈原罪與福音〉以及〈只有佛祖徒步〉，共30首超豪華收錄。

東京事變產出的音樂，藉由「總合性」的觀點所蒐羅出共30首歌曲，過去作品皆由錄音工程師井上雨邇重新混音全面升級，引領歌迷還是日本搖滾樂迷，這張作品都絕不會讓人失望！引領聽眾一同踏入東京事變那獨一無二又令人著迷的音樂世界觀。

東京事變首張歷年精選輯《總合》收錄曲目

CD1

01原罪與福音

02群青日和

03遭難

04祭典騷動

05夢醒之後

06秘密

07透明人間

08超級巨星

09修羅場

10OSCA

11Killer Tune

12某都民

13閃光少女

14落日

15不尋常的關係

CD2

01只有佛祖徒步

02勝戰

03能動的三分間

04活下去

05歡迎來到天國

06DOPA-MINT！

07全新文明開化

08每個女孩子啊

09迴響天空

10今晚虛驚

11下等國民

12閏閏閏

13赤之同盟

14綠酒

15永遠的不在場證明