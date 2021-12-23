新北市土城司法園區預計明年開始區域徵收，立委吳琪銘今邀集法務部、內政部等官員到場現勘，現場有部分地主抗議，不滿政府徵收用地。（蔡雯如攝）

新北市土城彈藥庫近年著手變更為司法園區，加上金城交流道的興建，中央及地方多次跨部會商討，立法委員吳琪銘今邀集內政部、法務部等官員到場會勘，宣布明年開始區域徵收。不過，部分地主卻反映，園內不同住宅區容積分配比例不同，相差近60％，感嘆畫分不公；營建署城鄉發展分署表示，部分住宅區是因地勢條件不佳才無法調整容積率。

土城彈藥庫為國防部管轄用地，因應司法機關腹地不足，內政部提出司法園區計畫，預計將土城看守所、新北地方法院及新北地方檢察署等機關搬遷至土城彈藥庫內；司法園區占地約84.07公頃，其中約64公頃為區域徵收，除了設置機關用地，也畫設住宅區、商業區等用地。

立法院內政委員會今日會同內政部、法務部、新北市府等中央及地方機關會勘視察，並邀請法務部長蔡清祥、內政部長徐國勇參與說明會，希望將建設土地、開發同步進行，加速搬遷和開發，預計2030年啟用。

不過，部分地主質疑，政府依照土地使用分區開發強度，將金城交流道以北住宅區設定容積率240％，但以南部分住宅區卻僅有180％，根本是剝削司法園區內的居民，過去因為軍事管制，居民已被限制開發50年，如今政府要將看守所嫌惡設施移入，又不給園內住宅區多一點容積率，變相剝了居民兩次皮。

土城區埤塘里長邱顯俊表示，有許多里民都跟他抗議土地問題，除了容積率畫分不公外，土城區公所對面原有一塊「再發展區」，計畫就地保留，未料政府又突然將此塊地納入都市計畫商業區，但約有8戶的居民都不希望變更，現在政府又要用區段徵收要土地，民眾都擔憂住了好幾代的房子會被拆除。

城鄉局表示，因為再發展區原有地相對不完整，新北市都市計畫委員會考量到地主發展權益才會建議變為商業區，目前尚未定案，經地主反映後，城鄉局會將意見再提給都委會，預計1月中旬再排審議。

營建署城鄉發展分署表示，原本2018年推動公展時，以北以南的住宅區容積率都是180％，經以北部分住戶反映，營建署向新北市都委會提出需求後才調整為240％，以南住宅區因受限於山坡地等建築技術問題，因此未有調整，因先天地勢條件不好，未來也難變更。