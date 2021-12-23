蔡凡熙上次戀愛已是2年前。（粘耿豪攝）

蔡凡熙戲外也與媽媽感情相當好。（粘耿豪攝）

蔡凡熙主演愛情告白電影《再說一次我願意》與郭書瑤（瑤瑤）再續前緣，戲外瑤瑤曾笑認蔡凡熙符合自己的擇偶條件，蔡凡熙23日受訪時也透露，2人私下的確有談過此事，「但她一直把我當弟弟啦，應該不會喜歡我的個性」，並澄清他們真的沒在演戲時擦出愛的火花，不過再被問及會不會像邱澤跟許瑋甯一樣，把愛情片拍成紀錄片？他也羞認女方對人很好，是自己的菜。而這次看完成本後，他除了表示自己被拍得滿帥之外，也透露「連瑤瑤都說覺得我好帥」，讓他受寵若驚，因為女方平常不怎麼稱讚他。

片中蔡凡熙與瑤瑤有多場吻戲，2人在拍攝時親了快20次，雖然有些是借位，但因為臉要靠很近，所以不親反而比親更尷尬。而電影裡他為和瑤瑤告白及求婚使出各種花招，還請身邊好友都一起加入追求的行列，現實生活中，他也有停好車後，把放了滿鮮花和禮物後車廂打開告白的經驗，但女方的反應很冷靜，而自己想像中的求婚場景則跟電影不一樣，他說因為怕當場被拒絕，那麼多人看到會很尷尬，所以希望是在氣氛對了的狀態下突然拿出戒指下跪求婚。至於目前感情狀況？他笑回：「上次戀愛是2年前，單身一陣子了。」

片中他與方文琳母子情深，戲外由母親一手拉拔長大的蔡凡熙，交女友也都會報告並帶回家，「我媽喜歡愛跟她聊天的，但我又喜歡冷酷型的，喜歡情侶在同個空間，做各自的事」，所以就算是媽媽不滿意的對象，但他也只會當作參考，不會因此而分手，每年的耶誕節因為恰巧接近媽媽生日，所以也都會一起過，並表示目前賺的錢也都是交給媽媽管，因為希望可以在市區買房，但目前的存款「還買不起的程度」。《再說一次我願意》明年1月19日上映。