教育部體育署自106年起推動「推展學校適應體育計畫」，111年1月將正式成立「適應體育發展中心」，整合國內各地區大專院校體育與特教師資，建立健體與特教領域輔導團之跨域增能模式，未來將建置至少8所適應體育重點學校，積極落實身心障礙倡議及宣導，透過中央深化進入地方扎根，達到適應體育課程優化，提升身心障礙學生參與體育課程。

推展學校適應體育計畫，106年至109年主要以倡議、遴選輔導標竿學校、教師增能研習為三大主軸。依據《學校體育統計年報》106學年度至108學年度統計顯示，高中職以下學校在進行適應體育教學時面臨的困境，均以「師資或人力不足」所占比率最高， 其中108學年度占比為56.21%，可見強化師資及教師增能研習為推展適應體育重要的一環。因此，教師增能研習的對象除了體育教師外，還包含特教教師，讓老師們兼具「特殊教育知能」及「體育教學能力」，至今已有超過1,400多名特教及體育教師接受過增能課程。

另外，體育署鼓勵特教教師與體育教師共同合作，設計適合一般生及特殊生的體育課程，讓身心障礙學生能接受與一般學生相同品質的體育活動，也讓一般學生可以理解與體會特殊學生的不便，共同在體育課程中享受運動的樂趣，達到體育課的學習成效。

適應體育讓身心障礙學生獲得動作技能學習及表現的機會，也能在學習與參與過程中，改善人際關係，所以如能針對身心障礙學生個別需求，妥善設計規劃適應體育課程與活動，有助學生未來獲得融入社會謀生或自力更生等益處。依據《學校體育統計年報》顯示，109學年度高中職以下普通班身心障礙學生體育課的實施方式，「與普通班學生一起上課」的比例超過8成，已顯示提供適合全部學生參與體育課程與運動的機會，同時提供適當的支持，提高身心障礙學生的安適程度，可達成適應體育「融合式」教學的實現。

聯合國教科文組織大會（UNESCO）《國際體育教育，體育活動與體育運動憲章》（International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport）提出「體育與運動是全人類的基本權利」，我國《十二年國民基本教育特殊教育課程實施規範》規定，身心障礙學生在體育科目有學習功能缺損情形者，得以適應體育實施之。

適應體育推展將邁向一個新的里程碑，「適應體育發展中心」明年1月正式成立後，期望透過中央深化至地方加以深耕，在縣市政府著手推動、大專院校師資育成、國民教育發展階段課程優化之多管齊下，使我國學校適應體育落實融合教育，提升身心障礙學生與其他人的互動機會，並求共好校園生活。