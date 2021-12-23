聖誕佳節和新年將至，台中市各區紛紛點上歡樂燈飾，由文化局、建設局、運動局共同舉辦的「映動台中．光織大里」燈會，23日晚上7點在大里運動公園中央廊道點燈，精采的燈光秀，照亮長達500公尺的燈光廊道。

中市文化局表示，「映動台中、光織大里」跳脫傳統的聖誕主題，改以「纖維」、「樂活」、「酷運動」來建構此次光景計畫的三大元素。

大里運動公園、大里國民暨兒童運動中心區域為「酷運動」主題，設置《剎那》、《關鍵IN》光照裝置藝術，《剎那》座落於大里運動公園中央廊道，以跳水選手的預備動作為意象，並以燈光、音效搭配燈光完成跳水的動態意象；《關鍵IN》則設置於大里國民暨兒童運動中心側邊，以巨大的羽球與燈光律動，營造出今年東京奧運男子雙打獲得金牌的關鍵壓線時刻。

文化局說明，另一光照裝置藝術《永恆》則座落於纖維工藝博物館前廣場，利用「纖維」為主要材質，在大型六角球體的不同切面，巧妙安置編、結、織、染、繡的工序技法，呼應纖維工藝博物館的主題性，象徵纖維工藝在人類歷史中所佔據的永恆價值。

而國光里活動中心現為里民重要的活動場域，此次設計以「樂活」為主題，藉垂掛燈飾勾勒出國光里活動中心的樣貌，並於國光里活動中心的迎賓大道設置溫暖燈飾，歡迎民眾散步駐足，享受樂活的舒適感。

文化局表示，「映動台中、光織大里」於23日晚啟動，即日起每晚6時到10時持續點亮至明年2月28日止，這周六日晚間7點更有拍照打卡送「纖維博物館Q版筆記本」活動，一日限量100份，歡迎民眾前往賞燈拿好禮。

文化局補充指出，「映動台中、光織大里」在不同角落裝置各式各樣的繽紛燈光造景，無論選擇由國光路的運動中心入口、勝利二路纖維工藝博物館入口，或是中興路國光里里民活動中心入口進入大里運動公園，都能看見不同的造景與驚喜；國光路至中興路之間的勝利二路人行道所，更構築500公尺球形光影廊道，讓許多路人邊走邊拍，欲罷不能。