中華電信董事長謝繼茂23日宣布全員加薪，自2022年元月一日開始，平均加薪4％，並鼓勵員工努力達成2021年稅前淨利超越基本目標績效，再加發員工每人一次性激勵金5000元。

六角年終獎金6個月 明年加薪幅度上看15％
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