中華電信宣布明年元月加薪 平均4％ 19:572021/12/23 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華電信董事長謝繼茂23日宣布全員加薪，自2022年元月一日開始，平均加薪4％，並鼓勵員工努力達成2021年稅前淨利超越基本目標績效，再加發員工每人一次性激勵金5000元。 六角年終獎金6個月 明年加薪幅度上看15％ 《國際經濟》近9年最高 新加坡11月通膨竄至3.8％ #加薪 #元月 #中華電信 #中華電信董事長 #謝繼茂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中捷員工加薪7％ 盧秀燕拍板元旦生效 04:102021/12/23 地方新聞 海外交易熱 前11月複委託衝4兆 04:102021/12/23 證券．權證 建案熱銷 總太明年EPS拚8元 04:102021/12/23 證券．權證 瑞鼎競拍最高價600元 明年1/7掛牌 19:292021/12/23 財經 高市青年租屋補助 每月最高可獲3400元 14:382021/12/23 生活 大宇資業外補 11月每股賺13.47元 04:102021/12/23 證券．權證 中興電大豐收 今年EPS挑戰4元 04:102021/12/23 證券．權證 小確幸！侯友宜宣布新北這行業明年加薪4000元 12:482021/12/23 生活 惠譽看人民幣 明年貶至6.7元 04:102021/12/23 全球財經 瑞鼎IPO競拍最高價衝上600元 逼近天價612元 15:492021/12/23 財經 台大校園賞螢 明年4月有望 04:102021/12/23 社會新聞 財經熱門新聞 薪酸！逾3分之2上班族低於平均薪資 續創新高 - 財經 - 工商 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 這區房價半年1坪飆5萬 內行揭殘酷真相：再觀望更慘 - 財經 醫生「窮到只剩房」 擁2400萬房產竟過崩潰生活：養小孩都很硬 - 財經 2022年10大黑天鵝曝光！專家警告：台海危機恐讓晶片業崩潰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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