由於比特幣創新高後跳水，加上各國政府加大監管嚴打的力道，投資專家普遍看空明年加密貨幣的行情，有分析師甚至喊出明年比特幣將下探1萬美元，等於打回一年半前的原形。

比特幣今年上演噴出行情，11月份更一舉衝上近6.9萬美元的新天價，之後跳水大幅拉回，目前約在5萬美元左右，短線跌幅達3成，陷入熊市泥沼。

儘管如此，比特幣今年年線累計狂飆約70％，並一舉帶動加密貨幣總市值升破2兆美元大關。今年有連串利多激勵加密幣大爆發，包括第一家加密幣公司Coinbase今年4月股票上市、高盛等華爾街多家投行採用與第一檔連結比特幣的美國期貨ETF獲准發行。

不過，由於各國政府加強監管加密幣，加上比特幣短線跳水崩跌衝擊市場信心，投資專家普遍看空明年加密幣展望。

英國薩塞克斯大學財金教授亞歷山大(Carol Alexander)表示，比特幣明年最低可能下探1萬美元支撐，等於是吐光過去一年半的所有漲幅。 亞歷山大指出，「比特幣毫無基本價值，它比較像是一種玩具，而不是投資。如果我是手上有比特幣的投資人，我會想著盡快脫手，因為明年可能會大崩跌。」聯合銀行私人銀行首席股票策略師羅文史坦(Todd Lowenstein)也指出，「無庸置疑，從比特幣線型走勢看來似乎會跟隨歷史許多資產泡沫與破滅，尤其是聯準會(Fed)立場更加鷹派，流動性充沛的資金行情將會退燒，價格高估的資產將首當其衝。」

當然，還是有分析師認為加密幣多頭行情並未結束，東京加密通貨交易所Bitbank分析師長谷川裕也（Yuya Hasegawa）表示，加密幣最大風險是Fed的量化寬鬆退場，「這一部份已經確定，而且市場可能也已反映完畢。」