群益期貨（6024）槓桿交易業績成長顯著，在2020年6月開放黃金、原油CFD交易後，帶動業績上升77％，成為近一年營運亮點。董事長李文柱看好，美股CFD是新藍海，具以小博大、雙向交易，以及無到期日等特性，投資人可透過期貨商買美股，是小資族投資新利器。

群益期貨23日舉辦線上法說會，總經理毛振華指出，群益期貨今年前三季獲利3.93億元，每股盈餘（EPS）1.87元；依2021年前十月數據，奪下多項市場排名第一，包括海外單一市場（CME）市佔率25.6％、IB海外市佔率29.02％、槓桿業務口數173,244口。

在主要業務收入比重上，今年前三季與去年同期相比，槓桿交易商由2％成長至3％，自營業務則由2％大增至8％，而經紀業務則由96％降至89％。

不過，群益期貨將槓桿新種業務列為策略之首，並指出，隨今年7月櫃買中心進一步開放國外個股、股價指數、ETF及白銀的CFD交易，預估該版圖較原外匯保證金市場，有「倍數」的成長潛力。

特別是美股CFD。最高10倍槓桿，僅需支付保證金與隔夜財務費用即可承作，可以小博大；且可先買進後賣出、也可先賣出後買進的雙向交易，有別於傳統複委託。不光是投資也是複委託美股現貨避險的好工具。