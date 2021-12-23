美國半導體晶片製造商英特爾（Intel）近日被爆發信禁止供應商使用來自新疆產品。英特爾中國23日在微博發表公開聲明，稱對大陸深懷敬意，對於此事「引起諸多的疑問和顧慮深表遺憾」，並宣稱給供應商的信，關於新疆的段落只出於表述合規合法的初衷，並非他意或表達立場。卻已引來後續效應，除出現大陸網民揚言抵制英特爾、大陸藝人王俊凱也宣佈解除合作。

據《北京日報》引述大陸外交部發言人趙立堅23日回應英特爾涉疆言論時表示，注意到有關聲明，希望有關企業能夠尊重事實，明辨是非。

趙立堅說，已多次強調有關新疆地區強迫勞動等說法，完全是美國反華勢力炮製的謊言，目的是抹黑大陸形象，破壞新疆穩定，新疆民眾勤勞勇敢、新疆的產品品質優良，個別企業如果選擇不用，也是他們的損失。

歐美國家對新疆人權事件抵制再爆新事件，從12月14日美國參議院正式通過最新法案《維吾爾強迫勞動預防法案》後，傳出12月英特爾也對旗下供應商發布信函，要求確保供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務，禁止任何形式的販賣人口或非自願勞工行為，如強迫勞動、債務勞工、契約勞工或奴役。

該信件曝光後，除引發大陸民間的反彈情緒，22日晚間王俊凱所屬工作室也立即發表聲明，即日起解除與英特爾品牌一切合作關係。

值得注意的是，自2015年開始，大陸已連續6年成為英特爾最大市場，其中2018至2020年間更是有超過4成營收來自大陸。

英特爾也在聲明中表示，「對於由此給我們尊敬的中國客戶、合作夥伴和公眾帶來的困擾，我們深表歉意。