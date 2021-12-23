日劇《最愛》剛於當地播畢，當中表現出色的松下洸平演歌雙棲，今夏以歌手身分主流出道後，近日發行了首張迷你專輯《你》。

作品中收錄的同名冬天情歌〈你〉以「因為喜歡你 喜歡你 喜歡你 喜歡你 喜歡你…」這句令人印象深刻的副歌歌詞作為歌曲記憶點，並將對心愛的之人的情感，以平鋪直敘的點綴方式來把真誠的「愛」全面表現出來。

松尾潔名製作操刀

這張迷你專輯中包含本人作詞作曲的5首歌以及instrumental共10首。除了有率先解禁的〈你〉之外，〈One〉及〈彼方〉是繼出道單曲的〈逞強〉後，再次請來曾為平井堅、CHEMISTRY、東方神起、JUJU、三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE等藝人操刀的松尾潔製作。〈FLY&FLOW〉及〈旅路〉則是由本人作詞作曲的原創歌曲，而作曲以及編曲皆由松下的老友－Nulbarich 的吉他手カンノケンタロウ擔當。

松下洸平表示：「在製作這個作品時，是希望能成為自己分身般存在才完成的。其中收錄了松尾潔的歌曲，以及寫下了自身情感的歌曲等等。

「以L來開始」

主打歌〈你〉是以我自己跟某位珍惜之人作為兩位主角的畫面來製作的，是一首溫柔又強而有力歌。歌詞的「以L來開始」，如松尾潔所說，不但可以指LOVE、LIKE同時也可以是LIFE，希望這首歌可以成為貼近與愛共生的所有人們內心的歌曲。

不管是想要清醒過來的早晨，還是激昂的夜晚，這是一張在任何場合都適合聆聽的首張迷你專輯。如果能為聽眾的日常生活悄悄添加一些色彩就好了！請各位務必隨時放在身邊！請多多指教！」