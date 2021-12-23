演員們各個秀出收到的耶誕禮物，每個禮物都有意涵。（粘耿豪攝）

電影《一杯熱奶茶的等待》今舉辦首映會，導演兼原著作者詹馥華，主演連晨翔、吳子霏、周予天、潘綱大、徐鈞浩、李雪均出席，平安夜前夕，電影公司分送禮物給大家，吳子霏拿到連晨翔跟周予天的寫真集，而即將高唱軍歌的潘綱大，因在片中無法跟「台版新垣結衣」吳子霏在一起，所以耶誕禮物是新垣結衣寫真集，替他彌補遺憾。

連晨翔、跟周予天則是收到NBA的公仔，兩人直呼是好禮，還選隊互相交換禮物，李雪收到限定閃亮的麥克風，助她演歌雙棲，詹馥華拿到一個猛男肌肉抱枕，她笑說因為忙電影一直失眠，有抱枕或許可以比較好睡，徐鈞浩則是收到最大獎，正版限定500幅的電影《鐵達尼號》海報，令他開心到不行。

因為12月30日跟1月3日分別是徐鈞浩、連晨翔的生日，工作人員特別準備蛋糕要送給兩位壽星，在電影裡飾演同父異母的兄弟倆，有弟弟徐鈞浩手持潛艇堡餵食哥哥連晨翔的橋段，也被現場拱出來上演互相草莓蛋糕餵食秀。活動最後，連晨翔跟周予天也送上票房祭品文，預告票房破億就脫衣服秀肌肉。