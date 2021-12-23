家具大賣場IKEA客群不少，旗下食品更是受到歡迎，許多人都會專程前往用餐，但有網友到IKEA點了威靈頓牛排，一切開後就崩潰，照片曝光網友也笑翻：「隔著螢幕都能感受到咀嚼肌在痛」。

女網友在《Dcard》PO文「哭哭ikea的威靈頓牛排全熟」，她表示自己最近突然很想吃IKEA的餐廳，發現新菜單多了一道威靈頓牛排後，就立刻動身了。

原PO將牛排圖片貼出來，網友看到全笑翻「嚼到發炎」、「還以為是冰淇淋月餅」、「看起來像磚塊」。(圖／Dcard)

原PO滿懷期待的點餐，沒想到上餐後一切開崩潰，因為裡面竟然是全熟牛肉。她說自己一切開當下就知道GG了，果不其然，牛排柴到不行，儘管調味不錯，但咬不動就是咬不動。文末她也大嘆，IKEA好吃的食物相當多，但自己總是能踩到雷。

網友看到照片後也全笑翻：「老實說，妳是不是邊嚼邊打這篇」、「隔著螢幕都能感受到肉乾的味道」、「看照片就覺得咀嚼肌好痛」、「好險不是廚神高登來吃，不然他會當場翻桌」、「這是牛排？我以為是冰淇淋月餅」、「這巧克力泡芙看起來不錯啊」、「吃IKEA牛排超靠運氣，有時候超嫩，但真的很常太熟咬不動」、「感覺丟垃圾桶會有磚塊聲音的那種」、「這不是全熟，這是太老了」、「這我知道，工地工人都用這蓋房子」。