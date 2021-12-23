主計總處今公布2020年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為50.1萬元，雖然創統計以來新高，但全國仍有半數受僱者年薪不到50.1萬元；主計總處指出，受到新冠疫情影響，2020年總薪資中位數僅年增0.48％，增幅為近4年最低。

若以各年齡層來看，主計總處表示，受僱員工40至49歲總薪資中位數56.9萬元較高，未滿25歲及65歲以上者，因較多為部分工時、在學打工、初入職場或二度就業者，分別為35.8萬元及40.9萬元較低。

總薪資中位數若以行業來看，電力及燃氣供應業行情最好，受僱員工全年總薪資中位數110.7萬元，金融及保險業96.9萬元次之，出版、影音製作、傳播及資通訊服務業，總薪資中位數也有71.5萬元的水準，專業科學及技術服務業、醫療保健及社會工作服務業均逾60萬元。

而藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業(不含小學以上各級公私立學校等)，總薪資中位數均未達40萬元，是相對低薪的行業別；若與108年比較，以不動產業年增5.81％最高，藝術娛樂及休閒服務業、營建工程業亦增逾3％。