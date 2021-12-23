警方查獲電子菸、電子菸油等證物。（警方提供）

使用蘋果手機的民眾都知道，蘋果有自己獨有的通訊軟體iMessage。它可以繞過簡訊運營商來發送簡訊，使用的是流量互通。但是從這個功能誕生開始，這些垃圾信息就沒有停止過，已經刷爆了iMessage，成爲許多蘋果用戶的「噩夢」。

近年來社群軟體的蓬勃發展，常常利用line軟體、iMessage、Telegram收到不特定人士所傳高仿之精品，常以動人之價格及對話手法，如：「我們是廠家直銷，價格划算，比正品便宜十分之一」等語，吸引消費者購買，往往自認為撿到便宜的消費者，收到貨品時才發現品質低劣，而且透過跨境物流寄送，仿品出貨地都是大陸地區，遇有消費糾紛，民眾難有保障。

保二總隊刑事警察大隊獲情資後隨即與刑事警察局偵查第二大隊成立專案小組，調查發現共有多家名牌的仿冒品於群組中兜售，經查這些販售、寄送仿品的犯嫌都在大陸，透過「蘋果imessage群發推信」業者以極低成本群發訊息(大陸業者：10萬條以下的價格是人民幣0.05元／條，10萬條以上的價格是人民幣0.035元／條；臺灣業者：5萬條價格新臺幣4萬元，新臺幣0.8元／條)，收到訊息民眾加入指定的line帳號後進行交易，再以跨境物流寄送。

經過蒐證追查，終於鎖定位於臺南市許姓犯嫌，協助大陸地區民眾出貨，利用自己的親友之金融帳戶代收貨款；並且警方查出，許姓犯嫌一年向海關報關進口物品高達兩百多次，另警方於搜索現場另案查扣電子菸油涉及違反藥事法，當場查扣電子菸油4480盒、電子菸主機販售帳冊、電子菸油販售帳冊等相關證物，依違反藥事法案件偵辦處理。

在此保二總隊刑事警察大隊提醒您，不想要收到iMessage擾人的訊息，可利用4個步驟，透過封鎖、回報和管理技巧，就能夠避免會再收到煩人的廣告訊息：

1.封鎖來自特定聯絡人或電話號碼的訊息

2.過濾來自未知寄件人的iMessage 訊息

3.回報垃圾簡訊

4.關閉iMessage功能

依據我國商標法第97條之規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣五萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。本案偵破對於不法份子給予當頭棒喝，同時宣示政府保護智慧財產權之決心，保安警察第二總隊刑事警察大隊也呼籲民眾於選購相關商品時，應向經銷據點購買，品質較有保障；警方也會持續加強查緝，取締非法保障合法。