大吊車拋錨路中央 淡水中正東路嚴重回堵 20:242021/12/23 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大吊車拋錨路中央 淡水中正東路嚴重回堵（翻攝自新北交通族／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛大吊車今日下午5時許，行經淡水區中正東路二段往淡水方向時，不明原因拋錨佔用中間車道，造成八里、五股往淡水車流嚴重回堵，警方已到場協助交管，警方提醒，目前車流回堵中，用路人可提前改走民富街、民族路、民生路、民權路等支道繞路。 憲兵少校目無法紀！酒駕又無照硬闖營區85次遭強制退伍 王朝903輕生案超毛 警遭踢頭 打電話女聲說「我在你後面」 #中正東路 #回堵 #淡水 #警方 #大吊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大立光漲多拉回 2千金休兵 AES-KY飆漲停 13:272021/12/23 財經 國三擬增北土城交流道、出口設在金城路 民眾憂「高速公路變停車場」 16:302021/12/23 生活 熱門股－映泰 出貨回溫營收衝高 04:102021/12/23 證券．權證 淡水警治安會報 聚焦反詐騙與防治超商暴力 18:002021/12/23 社會 北市3級古蹟學海書院 修復啟動 04:102021/12/23 地方新聞 酒駕自撞路邊轎車 男騎士連人帶車「騰空翻轉墜地」車頭全爛 13:112021/12/23 社會 爭議案屢逕付二讀 綠鴨霸輾壓在野 04:102021/12/23 焦點要聞 製毒菜鳥搞砸 工廠燒起來被抄 04:102021/12/23 社會新聞 前董座林榮錦涉背信案發回更審 台灣東洋：盼討回公道 19:222021/12/23 財經 男「該邊」有腫塊推回就消失 醫示警：危急會喪命 18:042021/12/23 健康 批林右昌為避免爭議不表態基捷市區段 議員籲別再當「外推市長」 15:372021/12/23 政治 曾逃錢櫃惡火死神魔掌 E級女神炸W秀冬至大湯圓 16:452021/12/23 娛樂 投資台灣3大方案延長三年 政院今拍板 04:102021/12/23 財經要聞 社會熱門新聞 長腿高衩辣妹與男客共舞「酒池肉林」片瘋傳 高市府說重話 - 社會 憲兵少校目無法紀！酒駕又無照硬闖營區85次遭強制退伍 - 社會 王朝903輕生案超毛 警遭踢頭 打電話女聲說「我在你後面」 - 社會 高雄市刑大警爆出走潮！18人請調原因曝 全因「三少」 - 社會 彈頭轟陳建州 扯出「王朝903女友」案 警證實：怪事不斷毛毛的 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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