一輛大吊車今日下午5時許，行經淡水區中正東路二段往淡水方向時，不明原因拋錨佔用中間車道，造成八里、五股往淡水車流嚴重回堵，警方已到場協助交管，警方提醒，目前車流回堵中，用路人可提前改走民富街、民族路、民生路、民權路等支道繞路。