世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞於12/22日COVID-19記者會致詞，公告團結疫苗試驗（STV）最新進度，STV目前已在哥倫比亞、馬利及菲律賓三國完成超過11500位受試者收納。該試驗預計收案4萬人，專家認為，最快明年第一季取得保護力的數據。

團結疫苗試驗是一項多國多中心、多疫苗、適應性、共享安慰劑、隨機對照的第三期數萬人規模臨床試驗，高端疫苗是目前唯二入選，並已開始執行收案的疫苗之一，未來預計將再有其他三項疫苗加入團結試驗。

根據WHO試驗計畫書指出，團結疫苗試驗，每個疫苗組人數約2萬人，共享安慰劑組人數約收案2萬人，累計150個PCR確診案例即可啟動期中分析，並且有機會在三至六個月內取得初步的有效性、也就是保護力的數據。

新冠肺炎疫情累計至今，全球超過2.71億人確診，逾531萬人死亡，疫情仍處於嚴峻。團結試驗疫苗在跨越三大洲的三國進行萬人以上的傳統三期試驗，將有助於研究疫苗對抗變異株的保護力。由於疫苗仍為全球短缺的關鍵防疫物資，高端疫苗已經準備好擴大疫苗量產規模，並且針對變異株開發次世代疫苗以應對不斷出現的變種病毒威脅。