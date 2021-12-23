據點「金點之星」團體獎由柴林腳教育基金會獲得。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

素有據點、長照服務人員金馬獎之稱的金點獎日前頒獎，嘉義縣在5大獎項中入圍4項，得獎3項，據點「金點之星」團體獎由柴林腳教育基金會獲得，另金點英雄照顧服務人員獎，20位得獎者中，嘉義縣囊括2人，除機構居家服務督導黃慈雅，還有來自泰國的何西利持續在社區服務18年不間斷，兩人皆以積極溫暖的服務態度，展現魅力，讓各界為她們按讚。

柴林腳基金會執行長王崑成改建自家荒廢祖厝，變身成古色古香的三合院溫馨補給站，自2015年起做為據點活動場地，除提供長輩服務，更強調提升長輩自我價值，讓長輩參與據點送餐、鼓勵當老師做據點導覽，並推動友善耕作，讓友善農作淨利回饋給據點做服務，甚至捐助國、中小學，為據點帶來永續發展力。

金點英雄之一的何西利來自泰國，投入社區服務18年，始終充滿活力，尤其何西利善用故鄉語言，獨創中、泰雙語版本照顧手冊，幫助來自泰國的外籍看護提升品質。至於黃慈雅主動挖掘邊緣戶，積極串聯資源，為個案謀求最適合方案，管理工作有溫度，妥善處理居服員和案家問題，不偏袒任何一方，還會定期電話關心居服員，即時提供建議，傳承長照工作經驗。

衛生福利部社會及家庭署舉辦第7屆金點獎，社區照顧關懷據點、長期照顧服務人員聯合表揚典禮，嘉義縣代表參加的柴林腳教育基金會、天主教中華聖母基金會居家服務機構居服督導黃慈雅、嘉義基督教醫院居家服務機構照顧服務員何西利、嘉義縣長期照顧管理中心照顧管理督導洪文芳皆從全國293個報名者中先突破第一關，進入95個團體及個人入圍名單，最後脫穎而出獲金點之星團體獎、金點英雄個人獎。