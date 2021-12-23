日本歌手Reol最新迷你專輯《第六感》發行，七首歌曲皆由本人製作，於 12月15日完整公開。Reol的音樂類型可稱之是「數位歌謠」，她自己認為是小時聽音樂受到椎名林檎的影響，自己買的第一張唱片則是經典名團「JUDY AND MARY」的《Joy》。

有個活躍於劇團工作的父親，各種舞台演出讓Reol耳濡目染，更啟發她對音樂的熱愛。她在學生時代就如一般人為進攻好學校勤讀，「玩音樂」這事在沒有太多的支持下，她也「宅錄」，將自己的歌藉由網路分享，逐漸獲得認知與喜愛。

Reol最新迷你專輯《第六感》。（環球音樂提供）

本作中收錄有主打歌〈第六感feat. Tokyo Gegegay〉，這也是當時邀請Tokyo Gegegay參與合唱的MV版本首次音源化，另外還有人氣動畫《數碼寶貝大冒險:》片尾主題曲〈Q?〉、現正播放的動畫《MUTEKING THE Dancing HERO》插入曲〈Ms.CONTROL〉、手機遊戲《白夜極光》主題曲〈白夜〉，以及其他全新創作〈Mutant〉、〈Nd60〉〈Boy〉共七首歌曲，曲曲中毒性強。