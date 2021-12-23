12月25、26日登場的草原童玩節，有巨大古錐的古早味童玩闖關活動。(西拉雅國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真)

西拉雅官田遊客中心活動滿檔，草原音樂祭、童玩節接連登場。(西拉雅國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真)

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處推出西拉雅「Chill嗨嗨」系列活動，活動主題包含「草原市集」、「草原音樂祭」、「草原童玩節」，本周登場的是24日音樂祭，邀請多組藝人輪番演出；25、26日草原童玩節推出巨大古錐的古早味童玩闖關活動，將西拉雅大草原打造為親子遊戲基地。

西拉雅國家風景區管理處表示，草原音樂祭邀請三大金曲樂團、創作美聲、饒舌歌手等多組藝人輪番演唱，包括街聲超人氣青井；以《俗女養成記2》插曲「蚵仔麵線」破百萬點閱率的創作美聲琳誼；搖滾金曲原子邦妮、雙主唱樂團 Crispy脆樂團等歌手，活動下午3時起於官田遊客中心大草原免費入場。

12月25、26日登場的草原童玩節，管理處推出巨大古錐的古早味童玩闖關活動，有疊疊樂、巨大彈珠檯、彈弓等童玩，將西拉雅大草原打造為親子遊戲基地，讓家長重溫兒時記憶，在親子之間創造共同的話題，而且只要完成闖關民眾可免費獲得古早味點心。

活動當日特別邀請大小朋友喜愛的說故事劇場、MOMO家族、波波星球、豆子劇團、快樂鳥故事劇場等親子互動表演，讓遊客一同度過歡樂的親子時光。