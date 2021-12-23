對於論文門議題，陳水扁說他用膝蓋去想，如果有機會寫博士論文是光宗耀祖的事情。前大使介文汲認為，綠營急於政治布局，可能都跟論文有關，這是培養御林軍，能夠保她2024卸任以後，不會因為論文的事情被關。

媒體人黃光芹21日在網路節目《新聞不芹菜》專訪陳水扁，問他怎麼看博士論文議題？陳水扁表示，他是用膝蓋去想，如果有機會寫博士論文、拿到博士學位，這是光宗耀祖的事情，若有論文，就拿出來。如果是因為丟掉，所以要補發或怎樣，那又是另外一件事。

前大使介文汲23日在中天新聞《張雅婷辣晚報》認為，論文本來就是要公開的，全世界沒有這麼神秘的論文，國家公共政策有涉及機密到這種程度嗎？而且她寫的是國際經濟貿易法，沒有機密可言！

介文汲質疑，綠營急於政治布局，可能都跟論文有關。民進黨2022年地方選舉提名權都在一人手上，這很奇怪。介文汲認為，這是培養御林軍，能夠保她在2024卸任以後，不會因為論文的事情被關。

介文汲強調，論文門不是個人的問題，牽涉國家體制，如果被外國政府掌握，是否容易受到要脅？這是很大的隱憂，牽涉到國家安全的大事。如果不早一點查清楚，這幾年還不知道要怎樣破壞體制。