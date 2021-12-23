新北市樹林區農會今年3月展開理監事選舉，未料卻有基層會員向檢調指控，原有意投入理事長之爭的前立委廖本煙有賄選嫌疑，檢方近日偵結，認為廖本煙確實有贈送禮盒給農會會員，但對方均不知情廖要參選，廖也沒有登記參選任何職位，難認與選舉有關係，因此不起訴處分。

樹林農會今年3月舉辦第19屆會員代表暨農事小組長選舉，但有基層會員向檢調舉報，因此檢方也指揮新北市調查處兵分26路搜索，約談廖本煙等人到案，事後諭令他50萬元交保，另9名被告以20萬至3萬元不等交保。

廖本煙被指控，像喬麥屋負責人訂購50盒禮盒寄送給會員代表選舉林姓、陳黃姓候選人，以此送禮固樁，另外還招待分批招待新當選會員到宜蘭、花蓮等地旅遊，並要求會員按照他提供的配票單投票，以此讓廖的人馬當選。

不過，廖本煙均堅詞反對；他表示，他與喬麥屋負責人熟識，購買價格便宜，所以才會幫其他人代購，且記得其他人有將錢拿給他，幫他們代購不代表要協助選舉，且他當時也沒有要選樹林農會的理事，至於旅遊部分，他是因為考量選舉完後很累，大家一起出去散心，各自出錢出去玩，配票單只是提供給其他人參考。

檢方調查後認為，廖本煙確實有無償贈送禮盒給會員代表候選人，但是對方都不知情廖本煙要參選，且他送禮盒時尚未登記參選，因此難認送禮盒是賄選，至於旅遊部分，雖然會員代表旅遊完後，有領取配票單，但根據證人說詞，每個人有繳費當作公款，難認廖本煙有違反農會法，因此不起訴處分。

不過，檢方另外查出，參與樹林農會坡內小組會員代表的陳姓、簡姓候選人，曾用裝有5000至1萬元的白色信封袋行賄，後續依農會法起訴，並將收錢的3位會員緩起訴處分，緩刑1年須接受法治教育。