第19季SBL超級籃球聯賽將於12月25日在板橋體育館點燃戰火，高雄九太科技籃球隊將在首戰，下午3點的賽事中面對台灣銀行籃球隊，球團方面除了準備許多精美小禮，還號召了多達近40組藝人朋友到場力挺高雄九太，也期盼球隊首戰就能旗開得勝。

高雄九太球團上季在高雄鳳山的主場颳起一陣旋風，5場主場賽事共吸引多達23095人進場同樂，連已故金鐘影帝龍劭華都是座上賓，場面熱鬧非凡，本季首場比賽球團希望能延續這波熱潮，號召了近40組藝人到場觀賽，力挺九太！

藝人名單攤開也是星光熠熠，劉福助、張瓊姿、金老佛爺、王振復、狄鶯、孫安佐、是元介、江宏恩，人稱「舞蹈系女神」的康茵茵、近期剛與王家梁完成公證結婚的許維恩都將到場感受SBL的熱力。

開幕戰當日，籌備已久的高雄九太專屬啦啦隊「Juicy Girls」將首次對外公開亮相，除此之外，當天更是洋將杰倫(Jalen Robinson)的生日，球團除了備妥壽桃、紅蛋及簽名禮物於賽後發放外，也邀請球迷朋友賽後留下來為杰倫慶生同樂。

預計到場藝人名單如下：劉福助、紀寶如、紀麗如、張瓊姿、向娃、金老佛爺、王振復、狄鶯、孫安佐、唐玲、劉書宏、楊雅筑、王上菲、林芷芸、朱宇謀、張翰元、鄭亞、游小白、JUNIOR、王湘瑩、江宏恩、林利霏、林玟誼、林萱瑜、是元介、紀源、晏柔中、張翰、家儀、許維恩、黃玉榮、黃薇渟、劉至翰、劉道玄、潘逸安。