詹子晴說老公有「直男癌」。（TVBS提供）

詹子晴跟老公William一同上節目。（TVBS提供）

TVBS歡樂台42台《11點熱吵店》邀請詹子晴跟老公William一起來聊「鋼鐵直男，讓我又氣又無奈」，主持人沈玉琳一開頭就說，女生真的很難伺候，有時後跟她說好話，女生就會說「花言巧語」，但如果說實話，就會被說「直男癌」，笑說最後在家寧可選擇不講話。

節目中列出「直男癌」的3項特質，其中一點「聽不懂女生的暗示或明示」，讓詹子晴忍不住附和說老公William就是有「直男癌」。她曾有次因為工作而心情不好跟老公抱怨，原以為老公會摸摸她的頭安慰她，不料對方一開口就說：「那我們去吃飯。」詹子晴接著強調因為心情不好，不太想出去吃，以為老公會貼心的表示要買回來給她，沒想到老公卻悠哉地說那他就跟朋友去吃了。

William解釋，他完全知道女生想要得到怎樣的安慰，例如「你還好嗎」、「不要傷心啊」，但他覺得發生事情就是要解決，「把事情解決了心情才會變好，幹麻浪費時間」。詹子晴也替老公護航，表示William也有試著當個浪漫的男生，在她難過時拍拍她，結果最後搞得很像「兄弟拍」。

無尊說最討厭女生玩「測試遊戲」，想測試男友有多愛她，曾經某位女友假裝不舒服了幾天後，有一天突然拿出驗孕棒給無尊，無尊很驚訝說：「兩條線，我要當爸爸了嗎! 」接下來開始跟女友討論未來的規劃，女友聽完說了一句：「你的反應不對，你不應該是這種情緒，你應該要把我抱起來轉圈。」氣得無尊說：「你們女生都被韓劇寵壞了。」《11點熱吵店》每周一到周五晚11點在TVBS歡樂台播出。