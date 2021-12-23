中央銀行公布11月五大銀行新承作放款統計，新增房貸衝高至719.16億元，創2016年1月以來的近六年新高，也是史上次高。

11月五大銀行新增房貸金額衝高破700億元大關，僅次於2015年12月的863.71億元，雖然月增不到百億元的89.50億元，但年增卻高達139.52億元或24.07％，房市真的是熱烘烘。由於台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀等五大銀行新承做房貸，比重約占全體銀行的近四成，一向被視為房市風向球。

根據11月六都移轉棟數統計，11月台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等六都建物買賣移轉棟數合計2.59萬棟，月增9％及年增5.59％，前11個月合計年增7.33％，另全台前11個月交易量達23.99萬棟、年增7.1％，並創8年來同期新高，預料全台全年移轉棟數有機會挑戰35萬棟，同創8年新高，且五大銀行12月新增房貸仍將續增。

五大銀行新增房貸利率，11月仍持平在1.351％，僅低於9月的歷史新低1.346％。另11月不含國庫借款的加權平均利率再下滑至1.184％、續創歷史新低，央行官員解釋，主要是地方政府及科學園區管理局週轉金借款增加，利率相對較低所致。