精誠資訊（6214）近年來積極培育台灣新創並擴大軟體生態圈，旗下屆「AI+新創加乘器計畫」（AI+ Generator Program AGP）今年選出8家具國際發展潛力的新創加入，團隊橫跨金融、行銷、製造以及娛樂等領域，精誠表示，接下來將依據入選團隊屬性，協助媒合精誠服務過的3萬家企業客戶以及生態圈夥伴，助攻拓展國內外版圖。

AGP今年邁入第四屆，精誠AGP營運長凌子涵表示，後疫情時代下，AGP將聚焦在以SaaS為基礎的AI新創團隊，無論是以B2B或是B2C為經營模式，希望能透過這些SaaS創新應用，讓終端用戶享有高效且自動化的解決方案。凌子涵說，SaaS服務模式是國際趨勢，藉此也能協助團隊更快找到國際合作夥伴，加速產品與服務落地海外市場。

精誠AGP表示，這次是歷經超過半年與團隊深入接觸、洽談及申請審核，並評估其規模化、自動化與國際化等項目，選出8間以SaaS為基礎的AI新創，包括協助跨國企業進行跨境贈禮的Giftpack，透過AI技術打造的客製化贈禮服務，可替送禮人省下95％的選禮時間。此外，也有提供無程式碼平台來開發AI模型的「詠鋐智能」（Chimes AI）；專注AI身分認證方案的「數位身分」（Authme），提供數位遠距更合規更嚴謹，且能抵禦詐欺攻擊的身分驗證方式，同時也大幅縮短傳統KYC時間，目前該團隊已與精誠合作，將解決方案導入國內大型保險業者。

其他團隊也包括區塊鏈金融公司鏈科XREX、做KYC／AML解決方案的重量科技KryptoGo、以大數據為核心發展的AI良率分析解決方案的昱峰智能大數據AIBDT，以及瞄準健身產業的優力勁聯Uniigym等。

全球市場受新冠肺炎影響，生活和工作型態劇烈轉變，皆加速了企業數位轉型腳步。精誠表示，目前已經協助多家AGP 2020團隊拓展疫後市場，例如，專注提供智慧營運戰情解決方案的「杰悉科技NADI」與精誠合作，協助跨國製造業者在東南亞廠房落地新一代智慧工廠戰情管理系統，並透過視覺化數據協助提升20％以上的營運效益和10％以上淨利率。

另外，提供自動化機器學習無程式碼解決方案的「杰倫智能Profet AI」，目前已協助超過50家台灣指標客戶導入AI超前部署，也透過精誠媒合生技、電子、半導體等製造業客戶，落地客戶端工廠，實現智慧製造。