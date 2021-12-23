徐若瑄（Vivian）捲入王力宏、李靚蕾離婚風波，丈夫李雲峰今（23日）從新加坡發聲明為愛妻捍衛名聲，徐若瑄經紀公司威威巖娛樂也接著回應，徐若瑄與丈夫有共識，6歲兒子Dalton即將要上小學，之後會減少小孩的相關發文曝光度，且不會再貼兒子正面照，將以個人和工作文為主，保以護家人。對此，律師林智群十分肯定，表示自己「完全認同」！

林智群在臉書發文表示：「這個事情我完全認同！我之前還會放小孩1、2歲照片，之後完全不放了，也是有安全考量。當然台灣治安很好，讓人放心，不過網路上奇怪的人真的很多，誰知道會不會有奇怪的人盯上我們？有些事情大人還可以應付，小孩就沒辦法了。有些藝人喜歡放小孩照片，我看了只覺得他們心臟很大顆。」。

不少網友也表示：「不放小孩正面照跟全名+1，雖然我不是名人，但想到可能有戀童癖的陌生人看著別人家小孩照片意淫就覺得可怕」、「一堆網紅巴不得自己小孩給人認出來（蠢」、「終於有人這麼說了，我不知道為什麼很多人喜歡給陌生人看自己的家庭照片和孩子的照片。」、「放小孩照片洗版真是奇怪的風潮⋯⋯之前還聽過有人說覺得昆凌跟周杰倫不大方都不讓小孩露面」。

李雲峰今透過律師事務所發表聲明：

大家好，我是徐若瑄的先生李雲峰Sean

這幾天，我和你們一樣，看著李靚蕾小姐與王力宏先生的新聞，心中除了感嘆，作為一個丈夫與父親，更多的是心疼，心疼我的妻子徐若瑄受到這個事件波及的無妄之災，各種不實的影射、排謗、侮辱，已經嚴重影響我們一家人平靜的生活及傷害我們夫妻的名譽。

我不是舞台上的公眾人物，但作為徐若瑄的另一半，我很了解她的為人，我會保護我的妻子，我相信她。現在任何人對於旁人的一切騷擾、影射、誹謗、侮辱及網路的霸凌，都應該要停止了，我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人。

感謝所有關心、支持我們一家人的朋友，謝謝你們。祝福大家。

」