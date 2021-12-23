台中市長盧秀燕感謝親家集團董事長張鈞豪，善盡企業社會責任參與，未來市府將持續尋求合適地點，鼓勵廠商設置。（盧金足攝）

台中市政府與親家能源公司攜手推動智慧能源管理系統併網，建構低碳生活城市示範計畫。（盧金足攝）

台中市「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫23日正式啟用。（盧金足攝）

台中市「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫，由台中市政府提供合適的公有用地，親家能源公司無償提供能源管理系統及儲能設備。（盧金足攝）

台中市「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫23日由台中市長盧秀燕與親家集團董事長張鈞豪等人一起剪綵啟用。（盧金足攝）

台中市「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫23日由台中市長盧秀燕與親家集團董事長張鈞豪等人一起剪綵啟用，這項節能示範計畫，市府提供合適的公有用地，親家能源公司無償提供能源管理系統及儲能設備，以虛擬電廠的儲能概念，進行節能減碳示範計畫。盧秀燕表示，這是第一座釋出公有土地興建大型儲能設備，感謝張鈞豪善盡企業社會責任參與，未來市府將持續尋求合適地點，鼓勵廠商設置。

今日的啟用典禮，由台中市長盧秀燕與親家能源董事長張鈞豪主持，交通局長葉昭甫陪同出席，市議員、機關首長、多位地方里長及台電公司均到場觀禮，預祝示範計畫圓滿進行。

從建築跨足能源，張鈞豪說，緣於一位好友罹患呼吸相關的疾病，令他心疼不已，但自己不想只是慨嘆，決定付諸行動，投入能源領域，這項示範計畫，第一階段選定七期市府惠新停車場及市政大樓惠中樓，以國際知名特斯拉（Tesla）儲能設備，作為台中市第一個小型微電網的示範案例。

張鈞豪表示，該示範案以智慧能源管理系統為主要設備，執行內容結合工研院綠能所，藉由儲能系統「削峰填谷」的移峰示範，宣導儲能系統在擴大再生能源併網的應用，凝聚市民關注能源管理及儲能議題，達到「2023、無煤台中」的低碳生活城市目標。

親家能源為台中知名建商親家集團的相關企業，為電力輔助服務市場的全方位整合服務商，與台灣儲能案場經驗最豐富的工研院綠能所合作儲能系統技術轉移，2020年共同合作參與台電公司調頻輔助標案，成為合格廠商之一。

為解決火力發電廠以燃煤、燃油、燃氣發電機作為基載容量，所造成的空氣汙染議題，計畫推動以儲能系統設置虛擬電廠的概念，優化電力能源利用效率，並透過虛擬電廠的運轉，降低使用燃煤發電，進而提升空氣品質。

張鈞豪指出，今年的513大停電事件，凸顯我國電網的脆弱性，在再生能源發電占比提高後，根據國外經驗，跳電、停電的頻率只會增加，不會減少。

「當務之急亟需加快建置智慧電網腳步」，張鈞豪盼透過分散式電源的架構設計與虛擬電廠的建置，來分散供電風險，並透過數位化AI技術進行電力系統體檢，找出系統盲點，來強化我國電網的韌性與穩定，進而達到最佳電力管理與供電穩定。

為展現台中市低碳城市生活遠景，市府透過市政大樓惠中樓前的儲能系統，融合公共藝術、同步展示速寫藝術家蔡語婕（JIE）創作的《筆尖下的城市印記》畫作，每一筆觸皆刻畫出台中的記憶與感動，與市民一同感受台中低碳生活的美好。

張鈞豪說，多年來確實地得到親家住戶們的口碑與信任，以建築作品滿足客戶生活需求的同時，親家集團落實取之於社會用之於社會的企業責任，責無旁貸地襄贊弱勢及回饋社會。

「親家集團則將眼光看得更遠，著眼RE100零碳議題的可持續發展性」，張鈞豪表示，從ESG出發，秉持「環境保護」、「能源永續」及「企業社會責任」等三大信念，在ESG浪潮未起的2017年即著手布局新能源事業的版圖。

張鈞豪藉著進修台大復旦EMBA同時，參訪電網級儲能電廠及其他再生能源案場，由理論、技術、設備到實場驗證，藉以評估台灣推動再生能源政策所需的硬體設備及軟體服務市場。次年更積極地投入研發，組織人力成立親家能源，專注發展新能源事業，期望親家能源可在2035年成為RE100的會員。