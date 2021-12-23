據12月22日公開的日本外交文件以及前政府高官的談話顯示，1990年8月波灣危機之際，美國總統喬治H.W.布希曾要求日本首相海部俊樹讓自衛隊向美軍提供後方支援。這是有關日本派員參與波灣戰爭的美日機密文件首次曝光，文件還顯示，日本政府當時還無條件地依美方的要求提供了 130億美元的財政支援。對照近期日本官員在台海戰爭議題上的談話，公布上述機密文件展現美日軍事合作上極具針對性。

《共同社》報導說，記錄1990年9月29日日美首腦會談的絕密官方電文顯示，老布希準備動員多國部隊將對伊拉克發動攻擊時向海部俊樹表示：「我知道日本正在討論讓FORCES（自衛隊）參加的方式。這是有益的，會得到世界的肯定」。

曾任日本外務省北美局長的前駐法大使松浦晃一郎稱，老布希在之前的8月14日電話會談中曾表示「希望自衛隊實施海中掃雷和裝備（武器）運輸」。但是經過一系列會談後，海部俊樹表示需要遵守禁止行駛武力的《憲法》第9條，但他也強調「將流汗協助」。在避免明確回答老布希的同時，尋求了對日本立場的理解。

作為進行替代的妥協方案，日本計劃創建非軍事組織「聯合國和平合作隊」，讓自衛隊參加部分活動。不過在11月，成為依據的《聯合國和平合作法案》因輿論反對成為廢案，妥協方案難以實現。

根據官方電文和前政府高官的話，美方實際上通知日本將對伊拉克動武是開戰3天前的1991年1月14日。國務卿貝克向當時在美國訪問的日本外相中山太郎表示：「美國人將流血」，以間接性措辭悄悄告知美國即將開戰。

報導說，日本最終是在波灣戰爭發生後，在波斯灣部署了自衛隊掃雷艇作為日方貢獻，老布希總統的要求成為了日本安全政策轉折點。

此外，在提供給多國部隊等的130億美元支援中，90億美元追加支援是應美方要求支付的。美國財政部長布雷迪在與日本財相橋本龍太郎在紐約會談之際，提出了要求，多名前日本政府高官表示，該項財政支援「是按美方報價（支付），完全沒有估算依據。沒辦法。」