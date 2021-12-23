今年5月疫情嚴峻以來，郵輪旅遊也得喊卡，如今國內疫情較緩和，民眾也較安心出遊，星夢郵輪今（23日）宣布旗下「探索夢號」擬於12月31日打破自5月預防性停航以來的停擺期，重新恢復其台灣基隆母港航線的營運，分別展開2晚及3晚的「郵輪環島遊」，帶領台灣旅客經海路暢遊花蓮、安平及高雄3大熱門景點。

雲頂郵輪集團總裁朱福明先生表示：「我們很高興宣布星夢郵輪預計將於12月31日重啟台灣的郵輪母港航線，為本地居民帶來期待已久的『郵輪環島遊』假期，得以再度享受登船出遊的樂趣。自從我們在5月預防性停航以來，星夢郵輪一直與主管機關保持緊密合作，積極籌備在最安全的情況下重新啟動郵輪旅遊」

朱福明也指出，將重新審視郵輪的衛生安全細則，以確保為旅客和船員打造最安心安全的海上假期，而作為第1家在台灣、新加坡及香港復航的郵輪公司，「探索夢號」自去年7月復航後便一直保持零確診的紀錄，足證集團的防控措施和機制行之有效，能為民眾帶來真正有信心保證的旅遊選擇。而「探索夢號」自去年7月復航至到今年5月，在台營運期間已為超過9萬名旅客帶來免卻多番舟車勞頓的環島及跳島郵輪假期，輕鬆暢遊台灣本島及離島的熱門旅遊景點，同時也促進了國旅復甦。

除了備受台灣民眾歡迎的本島和跳島目的地之外，作為最新加盟星夢郵輪船隊的成員，「探索夢號」匯集多項娛樂及休閒設施，包括VR探索館、星座劇院、棕櫚閣、羅馬泳池、健身中心、水療中心和美髮沙龍等，令教旅客流連忘返；「探索夢號」更為饕客打造最為豐富多元的海上餐飲選擇，包括「海鮮燒烤餐廳」、「義大利披薩餐廳」和「海馬日本料理、壽司及鐵板燒」等。而「探索夢號」根據季節以及台灣旅客的喜好特別打造的主題航次，更讓旅客在未能出境旅遊的時期享受360度沉浸式體驗，絕對是疫情時代海上的歡樂綠洲。

「探索夢號」也特設由星夢首創獨特「船中豪華船」概念匠心打造的「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，憑借超過40間寬闊的皇宮套房、歐式管家服務、尊尚的餐飲體驗和獨家活動，為全球高端旅客帶來真正融貫中西的尊寵享受。

為了確保旅客能更盡情地享受安心無憂的安全郵輪假期，在重啟台灣母港航線之前，星夢郵輪按照主管機關最新頒布的標準，全面審視及優化「探索夢號」的防控細則，並制定更嚴謹的衛生安全措施。根據最新實施的防控細則，除了個別年齡人士之外，所有旅客必須於行前至少14天完成有關當局認可的新冠疫苗接種；所有年齡的旅客亦必須於登船前出示行前48小時新冠病毒核酸檢測(PCR) 的陰性結果等。

「探索夢號」重新復航初期，載客量亦將調低，為旅客提供更多個人空間，並有助於旅客保持更大的社交距離。所有旅客亦必須下載「臺灣社交距離」應用程式，並必須在郵輪碼頭及船上期間開啟手機藍芽裝置。此外，「探索夢號」將繼續落實超出陸地標準之衛生防控細則，包括於所有房間、公共區域和休閒娛樂設施進行徹底和高頻率的消毒及清潔、餐飲安全機制等；而「探索夢號」所有船員均已完成新冠疫苗接種，致力為旅客的健康與安全嚴格把關。