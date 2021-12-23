民進黨立院黨團近日連署修正《地方制度法》，將第4條第1項規定的「且」改為「或」，讓人口125萬人從必要條件變成充分條件，使縣市升格不再受人口數限制。包括新竹縣市、雲嘉嘉合併，以及彰化縣都符升格為直轄市的條件，台灣將從原本「六都」變成「九都」，就連民進黨內也傳出不同的聲音。有媒體22日起針對「六都」變成「九都」進行網路民調，截至23日晚上8點，71.7%網友認為縣市合併對城市發展沒幫助，應該與國土規畫一起考量；24.53%的網友則認為合併升格有幫助，合併後獲得資源比較多。

根據《NOWnews》針對「民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？」進行網路民調，截至23日晚上8點，有60.38%的網友表示不贊成，覺得沒意義 ；28.3%的網友則贊成，早該整併了；11.32%表示不知道/沒意見。

該民調還問到「您是否支持雲林縣、嘉義市、嘉義縣合併升格為直轄市？」高達73.58%網友表示不支持；16.98%的網友表示支持；9.43%表示不知道/沒意見。

該民調同時也針對「您是否支持彰化縣升格為直轄市？」進行網路民調， 62.26%的網友表示不支持；24.53%的網友表示支持；13.21%表示不知道/沒意見 。

另外，該民調也問到「您認為，這樣的縣市合併是否有助於城市發展？有助於縮小城鄉差距？」有71.7%的網友認為沒幫助，應該與國土規畫一起考量；24.53%的網友則認為有幫助，合併後獲得資源比較多；3.77%表示不知道/沒意見。