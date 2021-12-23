台海緊張局勢不見緩解，不少美國學者撰文示警。其中，美國空軍大學某教授論文指說解放軍14小時內就能攻佔台灣，美軍來不及救援，也不宜跟解放軍正面交戰，避免美軍遭致重大傷亡等等。前國民黨立委蔡正元對此在臉書爆笑：「哈哈哈哈哈！」。

蔡正元指出，避免美軍遭致重大傷亡，這位美軍教授建議台軍說：在台積電和重要電子廠內，

擺放炸藥。只要解放軍ㄧ發動攻台就立刻引爆炸藥，炸毀台積電和重要電子廠，讓解放軍即使攻台成功，也將ㄧ無所得。無所得故，就不會攻台。

蔡正元感嘆，這是哪門子的戰略邏輯？美軍的教授是這種水準？唉唉唉唉唉！

不過，全球半導體需求極大依賴台灣的台積電和重要電子廠供給，除讓世界了解台灣的重要性外，也引發台海局勢憂慮。全球最大的財經資訊公司彭博社曾指稱，台海緊張程度持續上升，到了2022年更是關鍵，怕一個擦槍走火，不管是北京對台經濟封鎖，或是共軍直接入侵，光是放眼半導體晶片供應，就是一串全球性的黑天鵝效應。

另外，美國陸軍戰爭學院季刊亦刊文提到，阻止大陸對台灣發動攻擊，最好的方法不是透過軍事威懾，而是威脅摧毀屬於台灣半導體產業設施，建議台灣政府表明，為了不讓半導體技術落入他人之手，遭到入侵時就會啟動自毀裝置，讓對岸了解，即使入侵台灣，高科技發展也會停滯，藉此嚇阻入侵。這就是引發蔡正元抨擊「哪門子的戰略邏輯」的原由。