徐乃麟破冰唐從聖！不怕「輸不起」當場再邀上《衝衝衝》 笑喊：出事的單元不會再錄了

徐乃麟2017年在《天才衝衝衝》上遭唐從聖批評他「輸不起」，暴怒飆罵，引起軒然大波，2人今（23日）一同出席電動麻將桌代言活動，笑稱「一將（麻將）泯恩仇」。徐乃麟說當年對不起唐從聖，「要謝謝從從不嫌棄，願意代言。」久違的合體，徐乃麟以前就最喜歡唐從聖，覺得他模仿陳水扁、李敖等表演有天份，對於當時暴走，自嘲：「就是更年期啦！」

王力宏連日遭李靚蕾的「蕾神之槌」重傷形象，徐乃麟直言不可能沒注意到，連吃個飯旁邊的人都在聊，「家務事啊，我們外人都不應該去多做揣測或多話，清官難斷家務事。」與老婆結婚32年的他認為「十年修得同船渡，百年修得共枕眠」，能成為夫妻多不容易，應珍惜夫妻感情，彼此有孩子，要用健康、正常心態去面對婚姻。

他的女兒曾是王力宏粉絲，曾帶她追星到台中參加簽名會，對於王力宏優質形象崩壞，徐乃麟評表示：「我們沒有看到的，不能隨便下註解，風風雨雨、有的沒的，我們真的都沒有看到，任何事情你要講別人也要拿出證據。」他也以自己為例，當年曾深陷投資官司，「就像我的事情，當時記者鋪天蓋地的講，現在起訴的起訴，判刑的判刑，不要亂指控別人，要拿出證據。」

曾帶女兒追星王力宏！ 徐乃麟嘆「證據會說話」 喊話珍惜：要為下一代著想

而「蕾宏大戰」今莫名延伸出案外案，彈頭跳出來怒嗆黑人，徐乃麟被問此事，卻滿臉問號問：「誰是彈頭？」經大夥解釋後，他說：「歌手都不會來上我們節目。」