求職面試中有許多小細節，如果忽略了可能因此不被錄取。有清大畢業的碩士生分享，他曾連續面試了8次都失敗，第9次面試時遇到貴人提點才得知真相，原來原PO每次被問到離職原因都據實以告，但許多公司認為在批評前公司而不採用，很神奇的是在原PO修正錯誤後竟然立馬找到工作了。

一名網友在PTT上發文表示，他清大碩士畢業後進入一間小公司，但工作了3年，他覺得公司主管思想迂腐，「沒有focus在研發和改善產品這塊，所以就想離職了。」他決定找尋新的工作，但面試了約一個月，前前後後面試了8家卻全數摃龜，原PO覺得自己薪水要求也沒很高，很納悶到底哪邊出了問題。

原PO不放棄繼續投遞履歷，直到跟第九家的主管面試完閒聊時，才發現問題核心，原來原PO每次被問到上一間公司的離職原因都會毫不修飾的說，「工作後期辦公室搬遷到新大樓，劃分掃地區域要工程師掃大廳、掃樓梯，還要工程師去倉庫去整理物料，漸漸沒有專注在研發和改善產品這塊，所以就想離職了。」

該主管向原PO說明，面試官是負責管理的，聽了原PO離職的理由會覺得原PO放不下身段，而且不好管理，「你講得離職原因就是在批評前公司，批評前公司的，面試的怎會敢用你」，主管建議如果之後被問到這個問題，可以說想換個領域、研發能量不足、工程師授權不足等等都是可以的。

原PO記取教訓，之後面試都換了講法，神奇的是後來的11天，面試三家，每家一星期內就有好消息，「我覺得效果蠻顯著的，雖然樣本數不足，但是之前有些面試的，真的是很小的傳產都被發卡」，原PO經過這次經驗認為，面試其實就是個SOP，你演戲，他也演戲。