順天環匯酒店致贈211份禮物給住院兒童，由中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯代表接贈。（順天提供／盧金足台中傳真）

耶誕老人出現分送禮物，全場小朋友嗨翻天。（盧金足攝）

台中順天環匯酒店23日晚上舉辦慈善耶誕餐會，安排應景的耶誕老人與課輔班學童互動，也邀請來自世界各國的飯店長期住客及其家人共襄盛舉，一同提前歡度耶誕佳節。（盧金足攝）

順天建設總經理林丙申表示，耶誕慈善晚會為與會的一粒麥課輔班學童，贈送由飯店營運團隊精心準備的耶誕禮物，也特別安排川劇變臉、魔術等精彩表演。（盧金足攝）

氣溫雖然降低，耶誕節前夕順天環匯酒店人情味暖乎乎，長期投入資源於社會關懷與公益的台中順天環匯酒店，秉持「企業永續經營」理念，將「成就最適合旅人的家」的品牌精神衍生，連續四年為一粒麥課輔班的師生舉辦慈善耶誕餐會、23日晚上舉辦慈善耶誕餐會，安排應景的耶誕老人與課輔班學童互動，也邀請來自世界各國的飯店長期住客及其家人共襄盛舉，一同提前歡度耶誕佳節。

順天建設總經理林丙申表示，耶誕慈善晚會為與會的一粒麥課輔班學童，贈送由飯店營運團隊精心準備的耶誕禮物，也特別安排川劇變臉、魔術等精彩表演。

此外，耶誕節前夕由公司總經理柯啟新及營運長林信誠號召，分別於20日帶領員工並準備蛋糕至林新醫院附設居家護理站與站內約80位年長者提早共度佳節，22日至中國醫藥大學兒童醫院贈送211份耶誕禮物給院內兒童，一同於耶誕、新年前夕度過快樂時光。

順天環匯酒店希望能藉此拋磚引玉，引領更多企業也能在疫情之下繼續投入公益活動。

順天環匯企業（股）公司總經理柯啟新表示，ESG近來來已是世界的洪流，集團身為台灣建築業、旅宿業的標竿品牌，責無旁貸更應接軌落實企業社會責任。

順天環匯酒店營運長林信誠強調，今年前半年台灣遭受較為嚴重的疫情干擾，但營運團隊仍努力不懈竭力達到集團及客戶的期許，預估今年飯店及酒店式行政公寓的營收仍有望成長，飯店也投入更多於社會關懷及環境保護。

包含增加資助的慈善單位、於長租房型設置RO逆滲透飲用水系統並鼓勵房客減少瓶裝水的使用，並推出與球芽相見HUAN住房專案中，自每一筆訂房收入之中提撥一固定比例每月捐贈與球芽基金等。

台中順天環匯酒店說，2019年開幕以來，將邁入第三個年頭，以「如家般的親切」理念，以貼心、有溫度及真摯的服務，受到國內、外旅客親睞，尤其在旅宿長住市場，已是國內、外知名企業爭相指名合作的對象，成為國內在酒店式行政公寓品牌中最俱象徵性及創造性的品牌之一。