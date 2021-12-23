不少人手頭有筆資金時，不是投入股市，就是砸進房市。1名醫生分享自身經驗，負擔重到「窮到只剩房子」，房貸、信貸及夫妻兩人的生活費等開銷，1個月要15至16萬元，讓他著實壓力不小，換房、養小孩有點壓力，但其實父母賣掉現在房屋換小宅，就可以減輕絕大多數壓力。

1名醫生在PTT房屋版發文，稱房子大概值約2400萬，全家人生活費、貸款、勞健保等林林總總加起來一個月約7萬，其中爸爸出3萬、原PO出約3萬5、弟弟出6千。

但原PO考量自己之後結婚搬出去住，新房子房貸1個月要3萬4、信貸2萬4，外加夫妻兩人的生活費算3到4萬，目前老婆薪水約3萬5，沒生小孩的話還過得去；可一旦生小孩，老婆又沒工作，所以開銷重擔全原PO自己一人扛，1個月估計要15至16萬，這樣最後也存不了什麼錢。

原PO表示，自己有想過勸父母將目前住的房子變現，換小房子後將剩下的錢買定存股領股息，之後又能領勞保年金，原PO壓力也能輕鬆很多；然而長輩太固執，若到時候搬出去住，沒給孝親費又不行，但給了資金壓力又大，「換房、養小孩都會有點硬，真的不知道怎麼辦，只能想辦法多賺點錢」。

原PO坦言，真的蠻吃力的，主要是擔心將來生小孩後，生活費飆高將來撐不住，而資產又都卡在不動產，只能等父母領勞保，或是等他們哪一天想通，不然現在只能多看診巴結好每一位病人，也別無他法。

貼文曝光後，底下網友一番熱議，有人認為原PO已經有預想好退路，情況不至於太糟，只要父母願意大屋換小屋就可以，目前只是暫時沒誘因換房而已，「就是還沒到沒退路，但能理解你拖著走不動的無力感」、「說真的，這至少是有機會選擇，更慘的人多的是」。