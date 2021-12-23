NCC於23日舉辦「5G躍臺灣 飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗週典禮暨應用成果展示，遠傳電信響應行政院與NCC「補助5G網路建設計畫」，於會場展示「5G偏鄉遠距診療」，並將亞東醫院5G救護車駛入展會現場，呈現最新「5G緊急救護」解決方案。

行政院長蘇貞昌、行政院政務委員羅秉成、行政院政務委員郭耀煌、NCC主委陳耀祥、遠傳總經理井琪親自與會。

井琪表示，遠傳積極投入5G網路偏鄉建設，並深耕智慧醫療領域，以世界第一的5G結合「遠傳大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」及雲端技術，發展台灣第一個5G遠距診療解決方案。

井琪表示，自2020年5G商轉以來，遠傳與衛生福利部、國家衛生研究院、縣市政府、醫療院所合作，迅速部署5G遠距診療服務，目前臺東縣全區、新北市石碇與萬里、苗栗縣南庄皆有遠傳建置的5G遠距診療服務。

遠傳認為，行政院、NCC推動『補助5G網路建設計畫』，為5G建設加速加量推波助瀾，遠傳持續以網路取代馬路，用科技將醫療資源帶入偏鄉，目前也正陸續於屏東縣、花蓮縣、南投縣等偏鄉衛生所導入5G遠距診療服務，預計到明年6月，遠傳建置的5G遠距診療服務將遍及14個縣市、50個鄉鎮。

遠傳5G遠距診療平台於醫療院所建置後，能即時跨科別多方會診，將醫師、個管師、偏鄉衛生所、居家端整合於虛擬診間，並串接病患端的IoT行動醫療裝置、平時量測數據，也可運用AI輔助醫師端判斷，平台建置後，醫療院所更具備完整串聯門診預約掛號、視訊診療、虛擬健保卡認證、看診全時錄影轉電子病歷等功能，不僅是落實偏鄉遠距診療，更能有助於居家長照應用推動。

虛擬健保卡為遠距診療應用的關鍵環節，遠傳5G遠距診療平台透過支援虛擬健保卡認證，讓遠端的遠距會診專科醫師及醫療機構系統可進行健保調閱及申報流程認證，有助於遠距、通訊醫療納入健保體系。

遠傳於現場展出的「5G緊急救護」解決方案，利用5G於救護車上展開遠距診療救護，極力為每個需要急救的病患爭取黃金救護時間。救護車整合生理監測儀以及智慧傷口拍照，由AI輔助自動測量傷口，強化緊急救護人員的救護能力，縮短到院檢傷時間；救護車上配備遠傳5G遠距診療平台整合頭戴式無線智慧眼鏡，利用5G傳輸即時清晰第一視角影像，由遠端醫師同步進行精準指導，達成多方即時遠距會診。

遠傳強調，在NCC「補助5G網路建設計畫」支持下，遠傳也持續投入5G遠距診療多元應用，將醫療照護資源直接送到民眾身邊，不僅讓偏鄉民眾就醫不再是一條漫長路，也擴大延伸到緊急醫療救護、居家長照醫療應用，用5G科技打破醫療的時空限制，使得民眾與醫療照護沒有距離。