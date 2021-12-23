菲律賓給輝瑞／BNT疫苗EUA 可對5～11歲兒童施打 21:432021/12/23 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓食品藥物管理局局長多明戈（Rolando Enrique Domingo）23日宣布，授予輝瑞-BNT疫苗緊急使用授權（EUA），准許對5～11歲兒童施打，理由是好處大過風險，且美加等國已開放此年齡層兒童接種。該局同時也批准，給予默沙東（Merck）藥廠新冠口服藥EUA，讓重症高風險群優先使用。 2021瑞信耶誕歡樂列車 募集2000份禮物送愛到病房 英單日新增病例破10萬 5到11歲兒童准打輝瑞 #EUA #菲律賓 #輝瑞 #BNT #歲兒童 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「牛郎騙財色」民進黨部主任兒當「鴨」 狠吸女客20萬人間蒸發 07:562021/12/23 社會 全美第一個 美國批准輝瑞COVID-19口服藥在家使用 04:532021/12/23 國際 交流防疫、大新竹議題 林智堅與日本岡山市長視訊會談 12:102021/12/23 政治 屏東市500元振興消費券亮相 比照「疫苗施打站」規格發放 15:332021/12/23 生活 拜登接觸染疫白宮人員後PCR檢測結果陰性 10:022021/12/23 財經 默沙東藥物試驗結果不如預期 法取消5萬份訂單 10:562021/12/23 國際 彰化國中生接種BNT 2人左半側麻痺 1人已住院19天 12:342021/12/23 生活 送錯確診者 台北防疫旅館出包 04:102021/12/23 社會新聞 新增13例境外移入 美國大爆炸 一口氣輸入10人 13:512021/12/23 生活 合作撕破臉！義消中隊長控長榮大學「學術流氓」剽竊無人機專利 13:352021/12/23 社會 劉燁混血帥兒11歲了！暴風抽高近況曝深邃五官電翻網 18:012021/12/23 娛樂 財經熱門新聞 特斯拉大單被搶台積電不妙？1數據仍難看 粉碎三星霸主美夢 - 財經 這區房價半年1坪飆5萬 內行揭殘酷真相：再觀望更慘 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 就是愛高股息 00900掛牌首日暴量傲視上市櫃個股 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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