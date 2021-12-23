菲律賓食品藥物管理局局長多明戈（Rolando Enrique Domingo）23日宣布，授予輝瑞-BNT疫苗緊急使用授權（EUA），准許對5～11歲兒童施打，理由是好處大過風險，且美加等國已開放此年齡層兒童接種。該局同時也批准，給予默沙東（Merck）藥廠新冠口服藥EUA，讓重症高風險群優先使用。