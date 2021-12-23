特斯拉執行長馬斯克上周獲《時代雜誌》宣布為2021年度風雲人物時，被形容是「沒有自己房子的全球首富」。他自稱賣掉名下好幾間房產，承租5萬美元的廉價老屋，但看似簡樸的公眾形象遭媒體打臉，報導披露他實則借住友人的水岸豪宅。

這位身兼特斯拉和SpaceX執行長的億萬富豪想過簡單生活，去年起宣布，他名下房產幾乎全都脫手。

馬斯克今年6月推文寫道，「我的主要住所，是博卡奇卡村（Boca Chica）一棟價值5萬美元的房子，我向SpaceX租來的。」博卡奇卡係鄰近墨西哥邊界的德州城鎮，當地有SpaceX的火箭發射場，後被更名為「星際基地」（Starbase）。

但據《華爾街日報》報導，馬斯克沒說而少數人知情的內幕是，他借住富豪老友在奧斯汀（Austin）的水岸豪宅約有1年時間。這棟豪宅相當奢華，幾年前出售時，被登錄為德州首府奧斯汀最貴房產。

這棟豪宅2018年以逾1200萬美元的價碼賣出，房仲表示，隨著奧斯汀房市火熱，如今售價可能會翻好幾倍。該豪宅室內空間將近8000平方英呎，附有濱海泳池、按摩浴缸和私人船塢等設施。一些熟悉內情人士爆料，馬斯克有意在奧斯汀地區買房，他聯絡好幾位房仲介紹合適物件，也親自去看過幾間房子。

馬斯克暫住的奧斯汀豪宅，為PayPal Holdings共同創辦人豪艾里（Ken Howery）所有，兩人有數十年交情，他們同屬「PayPal黑手黨」（PayPal Mafia）一份子。

豪艾里在川普執政時期被任命為駐瑞典大使，他卸任後又去周遊列國，馬斯克才得以入住他奧斯汀的豪宅，馬斯克去年也透露過自己遷居德州。身價2400億美元的馬斯克，究竟有沒有付錢給豪艾里不得而知。

但馬斯克駁斥報導，指自己沒入住奧斯汀豪宅，更無購屋打算。豪艾里也出言否認，說馬斯克只有偶而到奧斯汀時，會去他那兒作客小住。