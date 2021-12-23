臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於23日線上舉辦「2021 CFP/AFP授證暨頒獎典禮」，本次授證典禮中取得CFP國際專業認證計有385人、AFP有37人，隨著CFPR/AFP越來越受到業界肯定，累計已取得認證總人數來到歷史新高，達3471人，AFP認證人數達925人。

其中，本次中區與南區的表現特別亮眼，有別於過往北部地區一枝獨秀。此外，中國信託銀行及台灣人壽在通過率上表現亮眼，玉山銀行則展現了驚人的成長力，一舉挺進銀行業CFP人數的前三名。

金融詐騙及理專道德操守不良事件頻傳，各金融機構對於提升從業人員專業及道德愈發重視，今年CFP／AFP測驗報名人次高達2891人，11月6日舉行的測驗，教育訓練機構結業人數創下歷史新高，達4149人次，歷史累積結業人次突破6萬，包括兆豐商銀、國泰世華、新光人壽、新光銀行等年報都將CFP列為員工專業證照重要指標。

今年FPAT所舉辦的進修課程人次高達4642人、理財規劃書競賽宣導講座參與達936人次、10/5～10/8所舉辦的世界投資者周線上聯合論壇，也吸引超過3千人參與，顯示台灣金融從業人員面對客戶時，已跳脫傳統產品銷售模式，以多樣化的金融現況和趨勢為客戶提供最佳的資訊與專業服務，從而獲得客戶的信任。

典禮現場發布了國際理財顧問認證總會(FPSB)未來理財規劃實務全球調查報告，台灣參與此次調查的CFP/AFP充分反應了台灣理財業務的現況。

FPAT祕書長傅清源指出，台灣在疫情的影響下有76％進行更多的線上活動，明顯高於全球的66％的比例，台灣對於金融科技在理財效率上的提升有高度期待達87％，遠高於全球69％，以及對未來客戶理財的需求會持續增加的看好度達92％，足見理財規劃顧問對於市場前景看好且有高度自我驅動力。

FPAT理事長李長庚表示，經過多年努力，CFP/AFP國際金融專業證照在台灣已具規模，近期CFP/AFP持證人查詢系統已經上線，上FPAT官網或掃QR code輸入姓名即可輕鬆核實到持證人的身分，現在金融詐騙頻傳，偶有不肖人士假借CFP/AFP名義騙取信任，也呼籲民眾多加利用查詢系統避免受騙上當。